Messi má opět Zlatý míč! Moderátor Drogba mírnil bučení na jeho parťáka

Celým večerem provázel po boku francouzské novinářky Sandy Héribertové jako moderátor někdejší útočník Chelsea Didier Drogba a šlo mu to podobně dobře jako s míčem u nohy.

Od začátku si ale přes vyhlašování dalších cen všichni kladli stejnou zásadní otázku. Bude se skutečně radovat avizovaný favorit Lionel Messi, nebo mu osmý Zlatý míč vyfoukne někdo z mladších žraloků?

Nejzářivější individuální trofej předával David Beckham a v podstatě by se tak dalo říct, že zaměstnavatel přišel pogratulovat v přímém přenosu svému zaměstnanci. Právě anglická legenda je totiž spoluvlastníkem Interu Miami, kde momentálně nastupuje Messi.

ANKETA

Jeho osmý triumf je přece jen v něčem unikátní. Poprvé totiž získal Zlatý míč hráč, který na klubové úrovni nenastupuje v Evropě. Také je první hráčem, který získal Zlatý míč napříč třemi dekádami. Po výzvě Didiera Drogby mu také celé divadlo aplaudovalo vestoje.

„Tohle je individuální trofej, ale nikdy bych na ni nedosáhl bez mých parťáků z argentinského týmu, takže ji sdílím s nimi i s božským Diegem Maradonou, který by zrovna dnes slavil 63. narozeniny. Velké díky mé manželce a dětem,“ pokračoval Messi a nezapomněl zmínit ani své soky.

„Erling Haaland i Kylian Mbappé mají za sebou výjimečnou sezonu a mohli by rovněž získat Zlatý míč. Chci zmínit i ty, kteří od začátku, kdy jsem začal hrát fotbal, stáli proti mně, protože i tito lidé mě posouvali kupředu. Prohlašuji, že fotbal hodlám hrát ještě dlouho,“ potěšil své fanoušky.

Francouzi bučeli na Messiho argentinského parťáka

Jako první se předávala cena pro nejlepšího hráče do 21 let. Chopil se toho muž, který teprve nedávno ukončil kariéru. Eden Hazard cenu dle očekávání předal Judeovi Bellinghamovi z Realu Madrid. Ten porazil například barcelonské duo Gavi a Pedri, Jamala Musialu z Bayernu Mnichov i svého spoluhráče z Realu Eduarda Camavingu.

„Děkuji své rodině, spoluhráčům a bratrovi Jobemu. Moc si vážím také Jamala Musialy za jeho přání a doufám, že se brzy uvidíme,“ nechal se slyšet Bellingham u řečnického pultíku. Musiala totiž skončil v anketě Kopa Trophy o nejlepšího mladíka druhý, a jelikož Bayern Mnichov do Paříže svou delegaci nevyslal, Musiala nahrál gratulaci svému soupeři a zároveň kamarádovi na dálku. Oba totiž v mládežnických kategoriích společně hráli za anglickou reprezentaci a byli dokonce spolubydlícími. Záložník bavorského giganta se však rozhodl v seniorské kategorii pro reprezentaci Německa.

Kopa Trophy byla jen jedním z předkrmů před vrcholem pařížského galapředstavení. Další předzvěstí očekávaného triumfu v nejsledovanější kategorii byla Jašinova trofej pro nejlepšího brankáře, kde například Brazilce Edersona porazil Messiho krajan Emiliano Martínez, tedy další důležitý muž v honbě Argentiny za titulem mistrů světa. Mezi muži v rukavicích tak triumf z MS zastínil klubové úspěchy.

Ještě kouzelnější okamžik to pro Martíneze zařídil jeho tatínek, který mu cenu přišel na jeviště předat. „Setkání s otcem tady na jevišti je něco výjimečného a vrátilo mě to do dětství. Úspěch v anketě se odvíjí jednoznačně od triumfu na MS s Argentinou, což bylo nesmírně důležité pro celou naši zemi,“ vyprávěl Martínez.

Když se za ním na velkoplošné obrazovce ukázaly fragmenty vítězného finále s Francií, v hledišti se ozývalo skandální bučení, až neukázněné diváky musel usměrnit Didier Drogba. „Prosím všechny v sále o respektování sportovního úspěchu Emiliana Martíneze,“ mírnil převážně francouzské osazenstvo v hledišti. Gesto, které jasně odkazovalo na to, že se předávání cen konalo v Paříži, ale také gesto, kterým byl pošramocen celý večer.

Pochopitelně se v Paříži předával i Zlatý míč pro nejlepší fotbalistku. Ten si z Francie domů odvezla záložnice Aitana Bonmatíová, která byla v uplynulé sezoně hvězdou Barcelony i španělské reprezentace v cestě za zlatými medailemi z MS.

PŘEHLED VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Zlatý míč (muži): Lionel Messi

Zlatý míč (ženy): Aitana Bonmatíová

Cena Gerda Müllera: Erling Haaland (pro nejlepšího útočníka)

Jašinova cena: Emiliano Martínez (pro nejlepšího brankáře)

Kopova cena: Jude Bellingham (pro nejlepšího hráče do 21 let)

Sócratesova cena: Vinícius Júnior (za humanitární činnost)

Tým sezony: Manchester City