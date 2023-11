Brückner: 84! Nejblíž je mu Trpišovský, říká „znalec“ trenérské legendy

Letí to, české trenérské legendě Karlu Brücknerovi už je 84 let! Narozeniny slavil v pondělí v tichosti, ostatně vždy o sobě říkal, že na to není. Stáhl se do soukromí, pečuje o svou paní, ale stačí připomenout jeho jméno – a hned mocně rezonuje! „Byl to nejprogresivnější trenér své doby. Nejlepší, kterého jsem kdy poznal,“ netají se úctou Vlastimil Palička, jenž pod ním hrával, ale i pracoval jako asistent. Ač nezastírá, že to mnohdy nebylo jednoduché. „Skoro s ničím se nesvěřoval. A byl v dobrém slova smyslu pedant…“