Psycholog o agresi ve fotbale: Roste síla ega. Jiný pohled na repre úlet

Pojďme na to od lesa. Jak byste definoval slovo agresivita?

„Je buď verbální nebo neverbální, také individuálně zaměřená či vedena vůči nějaké skupině. Také je agresivita z části děděná a částečně získaná. A tady se to může pojit právě ke sportu a fanouškům, protože pokud se jedinec dostane do mikroskupiny osob, kde bují agresivní jednání, tak s davem samozřejmě „roste síla EGA“ a agresivita se může prohlubovat.“

Proč se někdy v ochozech stadionů dějí věci, které by si fanoušci na ulici nedovolili?

„Na ulici je totiž jiná společnost. Stadion je přirozenějším prostředím pro tyto, řekněme, agresivnější projevy, protože tam jde člověk uvolnit psychiku oproti stresu z práce či osobního života. Na stadionu cítí jistou svobodu projevu. Zároveň je rozdíl mezi diváky a skupinou, kam bych zařadil hráče, trenéry a rozhodčí, kteří dané hře zpravidla rozumějí více než diváci, tedy drtivá většina z nich. Proto může dojít k rozkolu a konfliktu, kdy třeba divák nesouhlasí s výrokem sudího, hned si to začne spojovat s tím, že je podplacený, přitom tomu tak vůbec není a rozhodčí se třeba jen obyčejně lidsky spletl. Nesrovnalosti, které si každý jedinec vykládá po svém, vyvolávají negativní emoce. Bohužel se ve většině případů diváci nacházejí v omylu, ale jsou skálopevně přesvědčení o své pravdě.“

Často slýchávám, že se přece nemůžu divit. Covid, válka, všechno se zdražuje, lidi jsou tím pádem agresivnější. Lze v těchto sférách hledat zvýšenou agresivitu i ve sportu?

„Pokud je člověk psychicky srovnán sám se sebou, tak vnější vlivy na něj takto zásadně nepůsobí. Takový jedinec se dokáže ubránit oproti negacím kolem nás. Pokud má ale někdo křehčí psychiku,