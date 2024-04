Slávistky „uvařily“ divácký rekord a vyhrály derby. Piták: Úžasná atmosféra

Ženský fotbal dělá v Česku velké kroky kupředu, což dokazuje fakt, že se po roce opět změnil rekord v ligové návštěvnosti. Slávistky v mohutné marketingové kampani „Let Us Cook“ přitáhly do Edenu na derby se Spartou skvělých 6 216 diváků. A nejen to, sešívané fotbalistky zvítězily 4:1 a mají významně nakročeno k doublu. „Věřím, že lidé si na ženský fotbal hledají cestu více a více, za holky jsem moc rád,“ řekl po zápase trenér Karel Piták.

„Let him cook“, tedy „nech ho vařit“ – na sociálních sítích už zlidovělá fráze, který v krkolomném přenesení významu znamená „nechat někomu prostor, aby ukázal své schopnosti“. Slávistky se v marketingové kampani „Let Us Cook“ k domácímu derby této fráze s vtipným dvojsmyslem chytly. Není to přeci jen tak dávno, kdy třeba Lukáš Vácha posílal ženské rozhodčí k plotně.

„Stále musíte lidi lákat stylem „my jsme ženy“. V tom je naše síla. S touto propagační kampaní Let Us Cook se to povedlo, protože to zajímavě propagovalo ten ženský segment, super práce,“ pochvalovala si dvougólová Tereza Szewieczková.

Kampaň si nejen vystřelila z předsudků spojených s ženským fotbalem, ale především fungovala – v Edenu sedělo 6 216 diváků. Kolem stadionu se začaly pohybovat stovky lidí už dvě hodiny odpolední. Slavia po vzoru úspěšných fazón před zápasy mužů i tentokrát vytvořila prostředí, kde fanoušci mohou trávit čas dlouho předtím, než se vůbec kopne do míče.

A jak to vypadalo uvnitř stadionu? Utkání mělo lepší atmosféru než mnohá utkání mužské FORTUNA:LIGY. Diváci se nepřišli jen podívat, severní tribuna fandila celé utkání, jak je jí vlastní. Zazněly všechny klasické chorály, hlasitě se bubnovalo, za pokřiku „kdo má triko, fandí Spartě“, se sundavaly svršky, po zápase proběhla klasická děkovačka. „Úžasná atmosféra, zvlášť hra na Tribunu Sever. Myslím, že holky si to hrozně užily. „Věřím, že lidé si na ženský fotbal hledají cestu více a více, za holky jsem moc rád,“ řekl po zápase trenér Karel Piták.

Zápasy s takovou atmosférou české hráčky zažijí možná párkrát za život a tlak Tribuny Sever zřejmě dolehl i na sparťanku Lucii Martínkovou, která hned v 5. minutě poslala penaltu právě mezi diváky. A pak už slávistky „vařily“. Skóre načala Denisa Veselá a ve druhé půli zvýšila Szewiecková, nejzábavnější hráčka utkání. Zasekávačka ala Ronaldo, otočka ala Zidane, patičky skvělý driblink, dva góly. Lidé v ochozech si přišli na své.

„To co jsme dnes předvedly na hřišti, muselo diváky bavit, lidé teď třeba začnou náš sport brát vážněji. Je to úžasný pocit, pro nás je to hrozně moc lidí. Když dáte gól před Tribunou Sever, spadnou vám u toho vlasy, můžete s nimi mávat a slavit s tolika lidmi… to je úžasné. Pro takové emoce žiju,“ popisovala nadšená Szewiecková.

Už po třetím gólu Martiny Šurnovské znělo Edenem „tak jsme první no a co?“. Po výhře 4:1 je titul jen formalita, čtyři kola před koncem totiž vedou slávistky soutěž o 10 bodu, jsou navíc bez prohry. Velká šance je i na double, ve finále poháru hrají se Slováckem.

„Myslím, že máme dostatečně zkušené mužstvo na to, abychom si to pohlídali. Máme čtyři mečboly a chceme proměnit hned ten na Slovácku. Pak proti nim hrajeme ve středu pohárové finále, už tam zkrátka chceme oslavit double,“ říká Piták.

Fotbalová liga žen - 2. kola nadstavby, skupina o titul

Liberec - Slovácko 1:1 (0:0), Slavia - Sparta 4:1 (1:0).