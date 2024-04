Gabriel: O zákroku na spoluhráče slýchám dodnes. Chovanec ho podržel

Hned po zákroku na Labanta odjel na reprezentační sraz, kde se dle svých slov cítil na dně a požádal tehdejšího reprezentačního kouče Jozefa Chovance, aby jej vyřadil z týmu, Chovanec to ale neudělal a bývalého stopera podržel.

Následovalo období, kdy se stěhoval do německého Kaiserslauternu i se spoluhráčem ze Sparty Vratislavem Lokvencem. Tam si ale Gabriel „užil“ dlouhé měsíce mimo hřiště, protože sám laboroval s těžkým zraněním. Byť mu osud nepřál, přes Teplice se poté do Německa ještě jednou vrátil. V Bielefeldu kolem něj vyrostla česká kolonie, do které patřili Radima Kučera či David Kobylík. „Jako čtvrtý Čech přišel Kamil Vacek. Bylo mu osmnáct let. My jsme si ho vzali i k nám jako třetí dítě. Bydlel totiž naproti, tak jsme si ho zvali na obídky, pak dostal kafíčko s koláčem,“ vzpomíná na nejmladšího z krajanů Gabriel a dodává, že česká parta byla v klubu z cizinců nejpočetnější. „Trochu si to beru za své. Ukázalo se, že Češi nejsou marní a je na nás spolehnutí.“

Jak zvládal tlak médii po zranění Labanta?

Co si dnes myslí o zápase s Francií na ME 2000?

Jak prožíval vážné zranění o samotě v Německu?

A sednul si lidsky s Labantovým bratrem Branislavem při své poslední profesionální sezoně na Žižkově?

Poslechněte si celý rozhovor na liganaruby.cz.