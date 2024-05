Hradec vyhrál druhý díl Planeo Cupu. Nejlepší střelec? Holka ze Slavie

Pohár mládeže FAČR Planeo Cup frčí dál. První květnový víkend patřil kategorii U12 v Uničově. Mezi 24 nejlepšími týmy nechyběly přední české kluby v čele se Spartou, ale také malí kluci z menších celků. A že byli vidět. Zároveň Slavia vyslala do bojů dívky, které se neztratily.

Před týdnem v Kuřimi v kategorii do 13 let vládli malí sparťané. Jejich o rok mladším kolegům se tolik nedařilo a obsadili až 5. místo. V napínavé koncovce nedělních bojů se radovali malí „votroci“ z Hradce Králové, kteří za sebou nechali kluky ze Žďáru nad Sázavou. Sparta sice na stupních vítězů přece jen byla, ale jednalo se o tu brněnskou. Vzepětí menších klubů v top desítce dokreslují také sedmé Tempo Praha a osmé Neratovice Býškovice.

„Nejlepší zápas jsme odehráli proti Olomouci, kterou jsme porazili 2:0. Nejhezčí gól našeho týmu dal asi Míra Machata, který se trefil z trestňáku. Naši trenéři jsou dobří a jsou na nás hodní a taky máme nejlepší fanoušky,“ shodli se všichni hráči vítězného FC Hradec Králové. Vítězný gól svého celku, který znamenal prvenství v turnaji, pak vstřelil Jan David.

Mimořádnou událostí byl i premiérový start dívčího týmu ve finálovém turnaji Planeo Cupu. Nadějné fotbalistky pražské Slavie se ničeho nezalekly a neohroženě sváděly tuhé souboje s klučičími týmy. Pikantní byl zejména jejich duel se Spartou. Celkově v turnaji dosáhly na pět remíz s Frýdkem-Místkem, Bohemians, Kuřimí, Vítkovicemi a Slovanem Liberec. Nejlepší střelkyní celého turnaje se dokonce stala slávistka Barbora Zelenková. „Myslím, že jsme hrály dobře. Jen nás někdy srážely nepřesné nahrávky a byly jsme daleko od hráčů,“ hodnotila střízlivě vystoupení svého celku.

„Když můžu porovnat utkání, která odehráváme během roku proti dívčím týmům, tak bohužel v České republice si nezahrajeme tak kvalitní utkání a pro nás je Planeo Cup prostě skvělá konfrontace. Určitě je rozdíl v nasazení, a řekl bych i ve vyspělosti herního myšlení. Holky tím získávají nové a nové zkušenosti. Takže každý zápas je někam posouvá a my si z toho bereme mnoho nových zkušeností do další práce. Věřím, že jsou tam děvčata, která mají rychlostní a technické předpoklady, psychicky jsou dobře nastavené a mají dobré zázemí od rodičů. Možnosti někam to dotáhnout už tam jsou, jenom musí zůstat pořád zdravé a mít neustále fotbal tak rády,“ rozpovídal se trenér dívek Slavie Ondřej Horák.

Kromě ambasadora Jana Kollera se turnaje v Uničově účastnili také vzácní hosté Martin Vaniak a Tomáš Skuhravý. „Je to hezký turnaj, líbí se mi. Je to pro všechny pestře strávený čas a taky motivace pro mladé kluky dostat se ve fotbale někam dál. Dívám se na utkání a teď jsem například viděl České Budějovice a míří k nim moje komplimenty, protože mají výborné talenty,“ komentoval populární Bomber dění na turnaji. Další zápasy Planeo Cupu jsou na programu o víkendu 18. a 19. května. V Kroměříži se poměří týmy kategorie U10.

PLANEO CUP 2024

1. FC Hradec Králové (15)

2. ŽĎAS Žďár nad Sázavou (15)

3. FC Sparta Brno (13)

4. Dynamo České Budějovice (13)

5. AC Sparta Praha (11)

6. FC Slovácko (8)

7. FC Tempo Praha (3)

8. Neratovice Byškovice (2)

Nejlepší hráč: Lukáš Sehnal – FC Sparta Brno

Nejlepší střelec/střelkyně: Barbora Zelenková - SK Slavia Praha

Nejlepší brankář: Patrik Mašek – FK Meteor Praha VIII

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUPU 2024

U13 27. – 28. 4. 2024 Kuřim (vítěz: AC Sparta Praha)

U12 4. – 5. 5. 2024 Uničov (vítěz: FC Hradec Králové)

U10 18. – 19. 5. 2024 Kroměříž

U9 25. – 26. 5. 2024 Lázně Bohdaneč

U8 1. – 2. 6. 2024 Vysoké Mýto

U11 8. – 9. 6. 2024 Hlučín