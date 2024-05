Planeo Cup v Uničově: slávistky proti klukům Sparty, dorazí Koller či Vaniak

Do Uničova míří nejlepší týmy v druhé nejstarší kategorii U12 • Josef Štěpán

Do Uničova míří nejlepší týmy v druhé nejstarší kategorii U12 • Josef Štěpán

Do Uničova míří nejlepší týmy v druhé nejstarší kategorii U12 • Josef Štěpán

Do Uničova míří nejlepší týmy v druhé nejstarší kategorii U12 • Josef Štěpán

Do Uničova míří nejlepší týmy v druhé nejstarší kategorii U12 • Josef Štěpán

Uničov se v posledních letech zařadil mezi tradiční dějiště finálových turnajů Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu a mezi pořadateli nechybí ani při letošním dvanáctém ročníku, který se koná právě o prvním květnovém víkendu. Do Uničova míří nejlepší týmy v druhé nejstarší kategorii do dvanácti let včetně dívčího družstva pražské Slavie. Fotbalové naděje podpoří spolu s ambasadorem Planeo Cupu Janem Kollerem také další slavný kanonýr Tomáš Skuhravý a brankář Martin Vaniak.

Formát dalšího finálového turnaje zůstává tradiční. Tedy 24 týmů se rozdělí do čtyř skupin po šesti. První dva celky z každé grupy postoupí do takzvané zlaté skupiny, kde si to rozdají o prvenství v turnaji.

Je jasné, že oproti loňsku dojde na nového vítěze. Před rokem v Kuřimi totiž zvítězila Hanácká Slavia Kroměříž, jenže ta se v Uničově do finálových bojů nedostala. Přesto Slavia znovu vzbuzuje rozruch. Pražská Slavia totiž v kategorii U12 vyslala do boje dívky, které se do Uničova probojovaly.

Čeká se abnormálně třaskavý duel, protože už v základní skupiny holky ze Slavie narazí na chlapecký tým Sparty.

Domácí Uničov se řadí mezi menší kluby, které se jdou srdnatě popasovat s kluky z velkých klubů, jejichž dospělé A týmy hrají nejvyšší soutěž. Společně s Uničovem se na finálový turnaj kvalifikovali také kluci z FC Kuřim, SKP České Budějovice, Tempo Praha, Cidlina Nový Bydžov, Neratovice/Býškovice, ŽĎAS Žďár nad Sázavou, Meteor Praha VIII nebo další pražský tým Motorlet.

Právě poměřování sil elitních klubů s těmi regionálními považuje za velký benefit Poháru mládeže i ambasador Planeo Cupu Jan Koller, který se osobně účastní všech finálových turnajů.

„Musím klukům tiše závidět, že jsou pro ně organizované takové turnaje. V naší době, to nebylo na takové úrovni. Hrál jsem okresní turnaje, ale nebylo to v rozsahu, abychom se měřili s týmy z celé republiky, a k tomu jsem hrál ještě za školní výběry. Je kouzelné, že kluci z menších klubů se můžou měřit s hráči z českých velkoklubů a zjistit, že na tom nejsou nijak špatně a vyplatí se ve fotbale pokračovat a něco dokázat. A na Planeo Cuou vidíme, že velkokluby to proti těm menším nemají jednoznačné,“ říká populární kanonýr Jan Koller.