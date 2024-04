První díl Planeo Cupu pro Spartu. Koller: Pár kluků to dotáhne daleko

Malí kluci z Letné se inspirovali svými idoly z A-týmu, který jasně vyhrál v Olomouci. Naděje v rudých dresech nenechaly nikoho na pochybách, že jsou favoritem a s 19 body jasně opanovaly celé klání, které se hrálo nejprve ve 4 základních skupinách po šesti a posléze se dle umístění rozdělila družstva do bronzové, stříbrné a zlaté skupiny.

„Fanoušci nás po celý turnaj povzbuzovali, fandili nám a jsme za to hodně rádi,“ zářil brankář vítězů Nicholas Keseli a doplnil jej jeho kolega Daniel Procházka, který pochválil kolegu za krásnou trefu, ale sebevědomě i svůj výkon.

„Nejhezčí náš gól na turnaji dal Tomáš Hašler. Jeho střela proti Neratovicím šla nejdřív do tyčky a pak do branky. Mně se pak povedl nejlepší zákrok, když jsem vytáhl střelu do šibenice.“

Na své svěřence byl patřičně hrdý po celém víkendovém zápolení i kouč Sparty U13 Jan Šabacký. „Jsem na kluky obrovsky hrdý, že turnaj takto zvládli. Myslím, že na svůj poslední PLANEO CUP budou vzpomínat jen v dobrém a všichni si zaslouží veliký kredit za oba dny. Nakonec vyhrál zaslouženě tým, který celý turnaj nepoznal jedinou porážku,“ doplnil kouč vítězů.

Z prvoligových celků však nebyla vidět jen suverénní Sparta, druhé skončilo Dynamo České Budějovice a bronz z minulého roku obhájil výběr FK Pardubice. V závěsu byl čtvrtý Baník Ostrava. Nejlepší pětku doplnila Plzeň. V tomto případě se však nejednalo o Viktorii, ale o kluky z SK Petřín.

Je pravdou, že Sparta turnaj ovládla jednoznačně, ale individuální trofeje zamířily jinam. Nejlepším hráčem turnaje se stal domácí hráč Kuřimi Michal Netrefa, který rovněž chválil ochozy, kde se shromáždila řada rodičů a dalších rodinných příslušníků. „Fanoušci jsou skvělí, je tady velký kotel, a dokonce jsme tady vypustili i trošku dýmovnic,“ poukázal kuřimský talent na malou dávku pyrotechniky.

„U třináctiletých už je vidět, že mají návyky a musím říct, že je tady pár hodně kvalitních kluků. Když se budou fotbalu věnovat, budou dobře vedení a mít správně nastavenou hlavu, tak to můžou dotáhnout daleko. Moc bych jim to přál,“ povzbudil své možné následovníky Koller.

Další turnaj hostí už o následujícím víkendu 4. – 5. května Uničov, kde se premiérově v rámci Planeo Cupu představí v kategorii U12 také dívčí družstvo, které do finálových bojů vyšle Slavia. Více o turnaji naleznete na www.planeocup.cz.

PLANEO CUP 2024

KATEGORIE U13 – KONEČNÉ POŘADÍ

1. AC Sparta Praha 19

2. Dynamo České Budějovice 11

3. FK Pardubice 10

4. FC Baník Ostrava 10

5. SK Petřín Plzeň 9

6. SKH Slavia Kroměříž 8

7. FK Teplice 7

8. FA Jablonec 5

Nejlepší hráč: Michal NETREFA (FC Kuřim)

Nejlepší střelec: Ondřej SCHWAB (SK Petřín Plzeň)

Nejlepší brankář: Matouš MAZUREK (MFK Karviná)

DALŠÍ FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUPU 2024