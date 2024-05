Bomber Skuhravý na Planeo Cupu: V Itálii hledám talenty a komentuji

Někdejší útočník a slavná postava zejména Sparty a FC Janov zamířil na Hanou sledovat mladé fotbalisty v kategorii U12. Jednou z jeho současných činností je i pozorování nadějných hráčů, takže v Uničově viděl dění na Planeo Cupu okem zkušeného vyhledávače talentů.

„Díky Nadaci fotbalových internacionálů České republiky a Planeu jsem mohl vidět po dlouhé době mládežnické české talenty. Je to hezký turnaj, líbí se mi to. Je to pro všechny pestře strávený čas a taky motivace pro mladé kluky dostat se ve fotbale někam dál,“ přiblížil s pěti góly druhý nejlepší střelec MS 1990 v Itálii, jak se v Uničově ocitl a jaké byly jeho první dojmy z turnaje.

Tomáš Skuhravý pronikl do áčka Sparty už v 17 letech a sotva se stal plnoletým, tak už rozhodl svým vyrovnávacím gólem na 1:1 na Santiago Bernabeu o vyřazení Realu Madrid v 1. kole tehdejšího Poháru UEFA. Sám tedy moc dobře ví, co mladí fotbalisté potřebují, aby se mohli prosadit do nejvyšších fotbalových pater.

„Dívám se na utkání a teď jsem například viděl České Budějovice a míří k nim moje komplimenty, protože mají výborné talenty. Už je vidět, že ve 12 letech mají kontrolu nad balonem, vědí o sobě, mají rychlost i techniku s míčem. A chtějí hlavně vyhrát, je na nich vidět agresivita a touha jít si za vítězstvím,“ vyhodnotil schopnosti a dovednosti českých nadějí na Planeo Cupu.

Muž známý také jako „Bomber“ svou urostlou postavou děsil ty nejlepší obránce na světě. Jeho góly hlavou nebo tvrdé rány ze všech míst pokutového území možná ještě dnes budí ze snu slavné brankáře. V FC Janov, kam přestoupil po vydařeném světovém šampionátu v roce 1990, vytvořil obávanou útočnou dvojic s Uruguaycem Carlosem Aguilerou. V Itálii se stal modlou a prakticky nemohl vyjít na ulici, protože okamžitě se kolem něho začali houfovat fanoušci. Přesto Skuhravému Itálie přirostla k srdci, stala se jeho novým domovem a u Ligurského moře má také většinu svých aktivit.

„Žiji v Itálii, kde chodím komentovat fotbaly do televizí. Sem tam se dívám na mladé fotbalisty, přičemž jsme se jako bývalí hráči dali dohromady s Giuseppe Santellou a jeho agenturou a vyhledáváme mladé talenty,“ upřesnil Tomáš Skuhravý, kterému bude v září 59 let a přidal i pár slov týkajících se jeho současného života. „Užívám si života na důchod a života u moře. V mých plánech je důležité zdraví a stejně tak, aby byli zdraví lidé, které mám rád, které miluji a kteří jsou kolem mě. Mně stačí opravdu maličko. Stačí mi, když jsou lidé kolem mě šťastní, a to dělá šťastným mě,“ uzavřel své povídání autor sedmnácti reprezentačních gólů za Československo i Česko.