Pohoda, nebo bouře? Valná hromada o Strahově, milionech i Fouskovi

Stadion Strahov

Valná hromada schválí, nebo taky ne, nabídku Sparty na výstavbu stadionu na místě stávajícího stadionu Evžena Rošického. Základní data jsou daná: kapacita kolem 35 000, odhadované výdaje 4,5 miliardy korun jdou za letenským klubem, doba na úřední záležitosti a samotnou výstavbu do deseti let, Sparta platí po dobu třiceti let roční nájem. Co se neví a bude známo až na valné hromadě, je právě výše onoho nájmu. „Pro nás je nabídka dobrá,“ říká místopředseda asociace Jiří Šidliák. A upřesnil. „Můžeme prozradit, že v celkové výši i se vstupním poplatkem 95 milionů převyšuje miliardu korun.“

Zástupci Sparty za svou věc bojovali minulý týden na aktivu české i moravské komory. Padnout měl i návrh na odprodej pozemku a úročení prostředků, ale spíš se očekává, že nabídka Sparty projde. „Věřím, že ji valná hromada schválí,“ odhaduje předseda Petr Fousek.

Co se dá očekávat poté, je boj o to, na jaké účely získané prostředky půjdou.