Pátý díl PLANEO CUPU: za mládeží dorazí na finále Lokvenc i Stejskal

Náboj navíc bude mít turnaj díky faktu, že se mezi 24 nejlepších týmů dostalo i domácí SK Vysoké Mýto. Z pohledu Pardubického kraje se jedná i mimořádně úspěšnou kategorii, protože vedle SK Vysoké Mýto se představí také FO Lanškroun, FK Česká Třebová a MFK Chrudim. Když pomineme Prahu, tak žádný jiný region nemá ve finálovém turnaji tak početné zastoupení.

Je potřeba zmínit, že i letos se do závěrečných bojů prosadilo napříč kategoriemi velké množství menších klubů z prostředí amatérského fotbalu, jako jsou i Sokol Olšany u Prostějova, SK Petřín Plzeň, SK Roudnice nad Labem, TJ Přeštice, FK Hodonín, ČAFC Praha, SK Jičín, Tempo Praha, Meteor Tábor, Polaban Nymburk, SK Horní Počernice, FK Benešov nebo Sparta Brno, která se ale svými výkony už řadí mezi ty velice úspěšné. Před rokem totiž brněnská Sparta ovládla kategorii U11 a před týdnem zvítězila ve finálovém turnaji U9. Na kluky z menších klubů tak čekají bitvy s pražskou Spartou, Baníkem Ostrava, Bohemians či Sigmou Olomouc.

Právě se Sigmou je spjata i část kariéry nedávného reprezentanta Tomáše Hořavy. Úspěšné roky strávil i v dresu Viktorie Plzeň a v současnosti vede malé kluky v druhém olomouckém klubu 1. HFK. „Jsem z Planeo Cupu nadšený, že existuje takový celorepublikový turnaj, do kterého se mohou zapojit všechny týmy. Na finálovém turnaji je krásná atmosféra, rodiče to prožívají. Když chceme dát klukům nějaký pokyn, tak je neslyšíme, takže jsem za to strašně rád,“ hodnotil Planeo Cup na předchozím turnaji v Lázních Bohdaneč Hořava.

Bohaté zkušenosti s Planeo Cupem má v roli rodiče dlouholetý hráč Teplic Admir Ljevakovič. Bosenský záložník před dvěma lety ukončil aktivní kariéru, ale v Česku zůstal a sleduje fotbalové krůčky synů Maka a Dina v mládeži svého osudového klubu.

„Přivedl mě sem můj syn Din a naše žlutomodré Teplice. Je to tady jak na hřišti, tak na tribuně hodně emotivní. Jak jsem horká krev, tak to hodně prožívám a pro děti jsou to krásné zážitky. Planeo Cup je pro nás super. Mám i staršího kluka a jeho tým hrál v Kuřimi, kde byl turnaj také skvěle organizovaný. Myslím si, že každý tým, který se dostane do finálového turnaje, se má na co těšit,“ pochvaloval si finálové turnaje Poháru mládeže Ljevakovič, který v Teplicích vede jako hlavní trenér dorostenecký tým U18.

Na turnaj do Vysokého Mýta se chystá i několik fotbalových osobností. Kromě ambasadora Planeo Cupu Jana Kollera dorazí také další bývalý kanonýr Vratislav Lokvenc a legendární gólman Jan Stejskal, který hájil reprezentační branku na MS v roce 1990 v Itálii a jako jeden z mála fotbalistů získal titul mistra ligy se Spartou i Slavií.

U8 (Vysoké Mýto - 1.- 2. 6.2024) A B C D Bohemians Praha AC Sparta Praha SK Jičín FK Varnsdorf Sokol Olšany u Prostějova Sigma Olomouc Baník Ostrava Sparta Brno SK Petřín Plzeň FK Ústí nad Labem Tempo Praha FK Česká Třebová SK FC Hlučín FK Hodonín FO Lanškroun SK Horní Počernice SK Roudnice nad Labem MFK Chrudim Meteor Tábor SK Vysoké Mýto TJ Přeštice ČAFC Praha Polaban Nymburk FK Benešov

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUPU 2024

U13 (27.-28. 4. 2024) Kuřim - vítěz AC Sparta Praha

U12 (4. – 5. 5. 2024) Uničov - vítěz FC Hradec Králové

U10 (18. – 19. 5. 2024) Kroměříž - vítěz Baník Ostrava

U9 (25. – 26. 5. 2024) Lázně Bohdaneč - vítěz FC Sparta Brno

U8 (1. – 2. 6. 2024) Vysoké Mýto

U11 (8. – 9. 6. 2024) Hlučín