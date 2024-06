ONLINE: Padne první verdikt nad Berbrem a spol. Co komu hrozí?

Od zatčení Romana Berbra uběhly tři roky a osm měsíců, dnes přijde první verdikt. Soudce Vladimír Žák rozhodne o vině a případném trestu u sedmnácti osob. Pro hlavního aktéra navrhuje žalobce sedm let nepodmíněně a pokutu 5,55 milionu korun. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Podle obžaloby se dopustil zpronevěry na Plzeňském fotbalovém svazu, podplacení, pomoci k podplacení a účasti na organizované zločinecké skupině. Trestní zákoník za takové jednání umožňuje udělit trest od tří do dvanácti let.

Další dva nepodmíněné tresty chce státní zástupce Jan Scholle pro Romana Rogoze (7,5 roku + 350 000 korun) a Michala Káníka (6 let a 8 měsíců + 504 000 korun). Zbylým čtrnácti osobám včetně právnické – Slavoje Vyšehrad – hrozí podmíněné tresty.

Berbr stále vinu odmítá a žádá zproštění viny. „Jsem nevinen,“ říká od prvního dne procesu, který začal loni v dubnu.

K soudu chodí téměř bez výjimky každý den jeho jednání a spolu se svými obhájci vysvětluje, proč se ničeho nedopustil. „Celý případ byl udělaný státním zastupitelstvím na zakázku. Vezměte v potaz pomstychtivost. Měl jsem doporučit výměnu rozhodčích ve třech utkáních a údajně zpronevěřit peníze, obrázek si udělejte sami. Vezměte v potaz, co jsem jako člověk musel zažít za to, že jsem dal pokyn k výměně rozhodčích. Hlas každého člena senátu má stejnou váhu, pamatujte na to, až o mně budete rozhodovat. Jsou zde lidé, kteří mají většinu aktivního života ještě před sebou, já už bohužel ne. Děkuji, že jste mě poslouchali a snad i vnímali,“ řekl ve své závěrečné řeči.

Jeho obhájci předtím zpochybnili výpovědi svědků (především bývalého sudího Tomáše Grímma), kteří přijali dohody o vině a trestu, odmítli důkazy, které přednesl na minulých líčeních státní zástupce Jan Scholle. Třetí Berbrův advokát Tomáš Gřivna vystoupil po polední pauze a odmítl finanční machinace na Plzeňském svazu.

Gřivna navrhl verdikt, jak ho vidí obhajoba: „Návrh našeho rozhodnutí, dle toho, co jsem řekl, že chybí přímý důkaz o vině, je, aby soud obžalovaného zprostil viny ve všech bodech obžaloby a přistoupil k náhradě škody pro obžalovaného.“

Státní zástupce čte celý příběh zcela opačně. Poměrně vysoký trest, tedy sedm let, opírá mimo jiné o to, že Roman Berbr, Roman Rogoz, Michal Káník a Tomáš Grímm (ten však coby spolupracující obžalovaný se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu a dostal půl roku podmíněně) tvořili organizovanou zločineckou skupinu. „Podobným skupinám se říká mafie. Mám za to, že taková mafie ve fotbale tehdy skutečně existovala,“ prohlásil Jan Scholle.

Rozsudek bude nepravomocný a téměř jistě po něm dojde k odvolání na jedné či obou stranách. Pak by případ putoval k vrchnímu soudu, který by verdikt buď potvrdil, změnil nebo vrátil k dalšímu projednání.

Roman Berbr - bývalý místopředseda FAČR

Za co: podplacení, pomoc k podplacení, zpronevěra, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest: 7 let ve věznici s ostrahou

peněžitý trest: 5 550 000 korun

zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trvání 5 let

Roman Rogoz - bývalý sportovní manažer Vyšehradu

Za co: podplacení, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest: 7,5 let ve věznici s ostrahou

peněžitý trest: 350 000 korun

Michal Káník - bývalý fotbalista a funkcionář

Za co: pomoc k podplacení, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest: 6 let a 8 měsíců ve věznici s ostrahou

peněžitý trest: 504 000 korun

Jan Cihlář - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny

Navržený trest: trest 2 roky a 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 3 let

peněžitý trest: 250 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4,5 let

Robert Hájek - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Jiří Houdek - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Jiří Kabyl - bývalý delegát

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Zdeněk Koval - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Jiří Kříž - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny a přijetí úplatku

Navržený trest: trest 2 let a 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 3 let

peněžitý trest: 250 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4,5 let

Jiří Musil - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 140 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Michal Myška - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Martin Pýcha - manažer

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

Martin Svoboda - zákulisní hráč

Za co: podplacení

Navržený trest: trest 5 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 170 000 korun

Jana Štychová - bývalá rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Martin Uvíra - bývalý hráč

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 250 000 korun

Miloš Vitner - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Pavel Vlasjuk - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

FC Slavoj Vyšehrad, a.s. - fotbalový klub

Za co: podplacení ve prospěch organizované zločinecké skupiny

Navržený trest

peněžitý trest: 900 000 korun

Dohody o vině a trestu

Tomáš Grímm - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině

Pravomocný trest: 6 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 14 měsíců

peněžitý trest: 198 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na 5 let

Miroslav Skála - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Pravomocný trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 48 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Petr Tarkovský - prostředník

Za co: legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 18 měsíců

peněžitý trest: 55 000 korun

Marek Janoch - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny

Pravomocný trest: trest 18 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 350 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let.