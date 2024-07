Souček: Kreativita nám chybí, ale... Krejčí? Mimo zápasy klidnej kluk

Zpackané fotbalové EURO ještě nevstřebal. A po českém vyřazení kapitán národního týmu Tomáš Souček turnaj raději přestal sledovat. „Nemohl jsem se na to dívat, řekl jsem si, že příprava na novou sezonu je aktuálně důležitější,“ říká devětadvacetiletý záložník poté, co vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč. Tu ovládl už počtvrté.

Po Skotsku a Polsku byli na turnaji třetí nejhorší. Nenadchli ani herním projevem. Přesto nakonec svěřenci Ivana Haška nebyli zase tak daleko od postupu ze základní skupiny. Podle Součka také proto, že v posledním duelu s Tureckem rozjel vlastní one man show rumunský sudí István Kovács. „Rozhodčí jsou kaňkou šampionátu,“ má jasno český lídr.

Byl to od Kovácse, i vzhledem k vyloučení Antonína Baráka, zářez?

„Chtěl být mužem zápasu. Ani zápasy ostatních týmů nebyly často řízeny ideálně. V případě Tondy Baráka obě žluté asi byly, ale stejně tak měli jít do deseti i Turci. K tomu měl platit Kuchtův gól, to byl další moment, který nás mrzel. Ale kdybychom zvládli Gruzii, neřešili bychom teď sudího ze zápasu s Tureckem. Ani další utkání jiných týmů nebyla řízena ideálně, jsou toho plné highlighty. Můžeme se bavit o penaltě pro Anglii v semifinále s Nizozemskem a mnoha dalších situací. Fotbal je strašně vyrovnaný, každý takový moment, i maličký faul, může ovlivnit nejen zápas, ale i celý turnaj.“

Jedním z trendů šampionátu je, že se sudím mohou diskutovat jen kapitáni. Kvitujete to?

„Tohle je super, nikdo nechce, aby se tvořily chumly hráčů a strkanice po každém faulu. Ale zrovna proti Turecku tohle neplatilo, rozhodčí se nechtěl bavit ani s kapitány. Musí se to ještě vyladit. Bylo by dobré, kdyby se sudí rekrutovali z řad bývalých fotbalistů, kteří mají cit a vidí toho daleko víc.“

Když si odmyslíme sporné chvilky, proč EURO z českého pohledu nebylo úspěšné?

„Potom, co přišel nový realizační tým, vyhráli jsme čtyři zápasy, všechno klapalo. I první zápas v Lipsku s Portugalci byl dobrý. Nebyli jsme daleko od získaného bodu. Ale když jsme s nimi dostali rozhodující gól v nastavení, tak ten jako kdyby odstartoval sérii smolných momentů. Pokračovalo to s Gruzínci, přehrávali jsme je, do úvodní půlhodiny jsme si vytvořili tři šance, tady se muselo jednoznačně vyhrát. Místo toho v poločase prohráváme z penalty, navrch nám neuznali gól, to byl zlom. Pak bylo jasné, že s Tureckem musíme brát všechny body, jenže po vyloučení Tondy Baráka to bylo těžké. Ale kdyby platil Kuchťákův gól, zvládli bychom to.“

Kromě Turecka postoupila z české skupiny i Gruzie. Překvapilo vás to?

„Především nás zaskočilo, když jsme po zápase s Tureckem zjistili, že porazila Portugalsko. Přitom my jsme proti Gruzii byli lepším týmem. Četl jsem, že jsme si proti nim vypracovali nejvíc šancí za celé EURO, co kdo kdy měl. Doufám, že jim to v Lize národů vrátíme. Každopádně v baráži vyřadili Řecko, prošli na turnaj, takže kvalitu mají, což v jejich zemi ocenili.“

Projevila se omílaná nekvalita v proměňování šancí?

„Na to náš fotbal trpí. Bojujeme, jenomže ty své dvě až tři šance nezužitkujeme. Paradoxně proti Portugalsku jsme skórovali ze dvou střel za celý zápas, ani to nebyly takové gólové příležitosti. A pak mnohem větší tutovky s Gruzií nevyužijeme. To je ten rozdíl.“

Co Ivan Hašek změnil u týmu po svém jmenování do funkce trenéra reprezentace?

„Vzal si k sobě asistenty Jardu Köstla a Veselého. Všichni tři jsou poměrně osobnostně odlišní, zato každý z nich přináší do týmu to nejlepší ze sebe. Fungovalo to dobře na trénincích, v zápasech i při rozborech videa. Jenže se počítá jenom úspěch, ten se zatím nedostavil. Teď už vyhlížím Ligu národů, k tomu cítím velkou motivaci pro kvalifikaci o postup na mistrovství světa.“

Řekněme, že srovnatelné země s námi jako Slovensko a Rakousko na turnaji bavili. V čem mají oproti současné české reprezentaci navrch?

„Slováci zaujali, hráli dobrý fotbal a zasloužili si postoupit v osmifinále přes Anglii. Rakousko se mi tolik nelíbilo. Ve skupině sice hráli jakžtakž aktivně, přesto v osmifinále prohráli s Tureckem, které se nás skoro bálo, přestože jsme hráli v deseti.“

Není škoda, že Česko nezanechalo na turnaji lepší herní dojem?

„Kdybychom postoupili ze skupiny s tím, jak jsme nakonec hráli, všichni by tvrdili, že to bylo super EURO. O úspěchu dnes rozhodují maličkosti.“

Česko se tradičně opírá o kolektivní výkon a defenzivu, ale nemá moc individualit. Je to velká bolest?

„Na rozdíl od jiných států jsme srdcaři, nic nevypustíme, což se nám vrací v dobré obraně. Je ovšem pravdou, že tahle nátura nám způsobuje, že trpíme v ofenzivě. Nemáme zkrátka hráče, co by obcházeli soupeře jeden na jednoho a dávali krásné góly z dvaceti metrů. Kreativita nám trochu chybí, ale už u nás vidím mladé, kteří tohle v sobě mají. Zlepší se to.“

Roste v Ladislavu Krejčím takový lídr pro nároďák, jakým byl ve Spartě, v níž zastával funkci kapitána?

„Když jsem viděl některé zápasy Sparty, takové věci v reprezentaci neměl. Mimo zápasy je to docela klidnej kluk. (úsměv) V obraně měl stejnou funkci jako Tomáš Holeš, Robin Hranáč a Vladimír Coufal. Všichni chtějí to nejlepší pro tým a pak to přenesou na hřiště.“

Do svého životopisu si můžete přidat gól na mistrovství Evropy. Velkou práci u něj odvedl Tomáš Chorý, jenž přestoupil do Slavie. Co na tento transfer říkáte?

„Spekulace se objevovaly už během šampionátu, takže jsem se ho ptal, jestli to opravdu vyjde. Navíc jsem ve spojení s kluky ze Slavie, tudíž jsem něco tušil. Je skvělým útočníkem, přestože v reprezentaci má pár startů, pokaždé se hned zapojil do důležitých momentů, namíchal se ke gólům nebo měl asistenci. Je vidět, že mu stačí dvacet minut a úplně změní celý zápas. Psal jsem mu, ať má hodně štěstí a že ho vítám ve slávistické rodině.“

Myslíte si, že Slavia s Chorým získá v příští sezoně titul?

„Mistr postoupí přímo do Ligy mistrů, od prvního kola půjde o všechno. Komplikací je zranění Jindry Staňka, věřím, že ho ostatní gólmani nahradí, aby byla Slavia silná už od defenzivy. Posílili právě o Chorého, někdo další určitě ještě přijde. Budu je sledovat, ostatně v české lize se na nikoho jiného nedívám.“

Nová repre: Čvančara a spor o kapitánství i Hranáče. Proč vlastně Hašek nechtěl Panáka? Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Budete teď přát ve finále šampionátu zlato Anglii?

„Na Angličany padá od všech hodně kritiky, že nehrají hezký fotbal, a oni jsou ve finále. Titul jim přeji hlavně kvůli Riceovi a Bowenovi. Bylo by hezké za čtrnáct dní přijet na West Ham a uvést tam Jarroda jako mistra Evropy. Navíc by si přenesl sebevědomí a formu k nám. Premier League je nejlepší liga světa, přitom reprezentační triumf jim chybí, takže tohle by potřebovali zlomit. Jenže nejlepší fotbal hraje Španělsko, proto očekávám hodně vypjaté finále.“

Nebylo vám divné, že to Albionu dosud tak herně skřípalo?

„Mají to složitější, protože si ve svých týmech drží nějakou roli, a teď, když se sejdou pohromadě jako nejlepší hráči světa, musí se to vhodně poskládat. Je tam plno velkých eg. Tihle hráči vyhráli spoustu trofejí, ale ta pro Anglii jim chybí, což pro ně znamená nejvíc. Postupem do finále nyní získali výraznou psychickou vzpruhu. Únava zmizí a motivace naroste.“

Declan Rice toho odběhal nejvíc ze všech hráčů na turnaji. Jak se vám zamlouvají jeho výkony?

„Když jsme spolu začínali ve West Hamu, říkal mi, že je se mnou strašné hrát, protože jsem ho nutil běhat. Ono je to pro střeďáka důležité. Jsem rád, že jsem mohl být u jeho začátků, vzájemně jsme si toho dali hodně. Navíc je to super kluk, stejně jako Jarrod Bowen. Anglická nátura je podobná naší, chtějí týmový úspěch a nejsou to žádní individualisté.“

Jak hodnotíte svou sezonu ve West Hamu?

„Úspěšně, ačkoli týmově jsme už zažili lepší roky. Dal jsem deset gólů, odpracoval toho hodně dopředu i dozadu, odehrál prakticky nejvyšší minutáž. Prošli jsme do čtvrtfinále Evropské ligy a skončili v horní polovině Premier League. S trenérem Davidem Moyesem jsme se k tomu rozloučili posledním vyhraným zápasem doma a tím si polepšili v tabulce.“

Při své první kompletní sezoně ve West Hamu jste odstartoval deseti vstřelenými góly. Nevytvořil jste si tím tehdy na sebe až přílišný tlak?

„Je fakt, že dnes se moje sezona hodnotí i podle toho, kolik vstřelím gólů. I když hraji, dovolím si říct stejně kvalitně jako jindy, jsem posuzovaný počtem branek. Trochu jsem si upletl bič. Musím pomáhat v obraně i útoku. Ale pokud budu týmu prospěšný a střelecky se neprosadím, budu také šťastný. Každý hráč musí přijmout očekávání a kritiku, věřím, že jsem na oboje připravený.“

Co očekáváte od nového kouče Španěla Lopeteguiho?

„Před EURO mi sám napsal, popřál hodně štěstí. To byl s ním můj první kontakt. Rovněž si vzpomínám, že jsem proti němu hrál, když vedl Wolverhampton. Až se sejdeme s celým týmem, určitě budou na programu individuální rozhovory. Změna trenéra je vždy určité občerstvení. Má toho hodně za sebou, doufám, že u nás své zkušenosti zužitkuje.“

Jak pod ním vidíte svou pozici?

„Za čtyři a půl roku, co jsem ve West Hamu, jsem v každé sezoně odehrál kolem šedesáti zápasů s téměř maximální možnou minutáží, takže předpokládám, že si svou pozici udržím a budu ve formě.“

Už jste studoval jeho pojetí fotbalu?

„Ptal jsem se kluků, které trénoval, na to jaký byl, jak probíhaly tréninky. Prý jsou zábavné, hodně se hraje s míčem. Vedl španělský nároďák, Sevillu, Real Madrid, takže svůj styl bude potřebovat přenést na naše hráče v týmu. Čekám, že se na něj potvrdí pozitivní ohlasy.“