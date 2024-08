Berbra čeká další soud. Návrh: trest na 2,5 roku, pokuta skoro čtyři miliony

Někdy v polovině roku 2020, v nejvypjatější covidové době, vymyslel Roman Berbr akci dezinfekce. Fotbalová asociace zaplatila firmě Tymich téměř deset milionů korun za vyčištění kabin, k níž však došlo pouze v polovině případů. Policie obžalované obviňuje ze zločinu podvodu a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti.

Spolu s Berbrem půjdou k soudu David Huf, Pavel Simandl starší i mladší, Jan Starka, Jiří Tymich a společnosti Product Bau, FK Příbram, Proparts Group a Tymich s. r. o.

Jak údajný nezákonný příběh proběhl? Na jaře roku 2020 začaly kluby posílat na fotbalovou asociaci dotazy týkající se covidu. Mnohdy až zábavné. „Může se hlavičkovat?“ ptaly se třeba. Tehdejší místopředseda Berbr přišel s návrhem na plošnou dezinfekci všech českých klubů. Jednalo se tedy o 3500 oddílů. Berbr zadal svým lidem, aby udělali výpočet dezinfikované plochy. Výsledek zněl na 2 700 000 metrů krychlových, což se ukázalo jako časový i ekonomický nonsens. Padlo tedy rozhodnutí, že dezinfikovat se budou pouze kluby provozující Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže nebo klubovou akademii.

Což bylo devadesát klubů.

Jenže Berbr mezitím šel za Janem Legem, tehdejším ředitelem legislativně-právního oddělení asociace, a zadal mu vypracování smlouvy na základě 2,7 milionů kubíků dezinfikované plochy. Tomu odpovídala cena 9,89 milionů korun. Údaj o milionech potenciálně ošetřených kubíků následně ze smlouvy zmizel, cena však zůstala.

Zakázku dostala firmy Tymich někdejší hráče Bohemians či Jablonce Jiřího Tymicha. A to proto, že Tymich odebíral chemikálie od Unipetrolu, jejž chtěli v té době na asociaci oslovit coby možného generálního partnera po odchodu T-Mobilu.

Firma Tymich následně provedla dezinfekci jen ve 41 klubech. „Začala liga, koronavirus, něco se tam stalo a nedodělalo se to,“ přiznal Tymich. Jenže faktury posílal i nadále až do smluvené devadesátky a asociace je bez váhání proplácela.

Tehdejší předseda Martin Malík, který je podepisoval, to vysvětlil takto. „Tím, že jsme se o tom bavili, jsem měl obecné povědomí, o čem je řeč. Schvalování faktur z mé strany je formální akt a ani mě nenapadlo, že bych měl něco kontrolovat. Nenapadlo mě, že to běží po jiných kolejích než standardních. Dostali jsme se do polohy, že to nikdo nezachytil, až revizní komise. To je potřeba zdůraznit, že vlastní pochybení jsme odhalili sami, na své vlastní půdě.“

Což je pravda, na nesrovnalost upozornila revizní a kontrolní komise asociace. Od října 2020 procházela faktury a všimla si třeba toho, že k vykonání smluvní práce docházelo v jeden den jedním pracovníkem na různých místech.

A na závěr mimo jiné konstatovala. „„Příklad tohoto projektu svědčí o tlaku a jisté míře svévole jednoho funkcionáře FAČR (2. místopředsedy Romana Berbra), jemu naprosté oddanosti některých pracovníků, kteří se ztotožnili s jeho metodami a stylem práce, a neschopnosti (slabosti) jiných se mu postavit a řádně plnit své pracovní povinnosti a dodržovat vnitřní předpisy FAČR. Přestože se z lidského hlediska dá pochopit obava a strach některých z nich z 2. místopředsedy, zejména u vedoucích pracovníků (funkcionářů) FAČR to komise považuje za zcela nepřijatelné a naprosto neomluvitelné.“

Asociaci nakonec žádná újma nevznikla. Došlo k dohodě o narovnání a firma Tymich vrátila na účet asociace 6 794 656,50 korun a ve třech splátkách uhradila pokutu 2 400 000 korun. Za odvedené práce tak utržila 700 000.

Jenže policie se s vyrovnáním v rámci fotbalu nespokojila, případ řešila dál. V únoru 2021 provedla v sídle asociace zásah a v srpnu 2022 vznesla obvinění. To státní zástupce Jan Scholle – ano, ten samý, co žaloval Berbra a spol. v jiné kauze u plzeňského soudu – přijal a desítku osob obžaloval.

První jednání je na programu 13. ledna, poslední osmé 20. února. Je možné, že v tento den padnou verdikty.

Obžalovaní:

Zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti