Podmínka pro Berbra! Vinný je „jen“ ze zpronevěry, Rogoz má jít do vězení

První rozsudky v kauze Romana Berbra jsou na světě. A hlavní obžalovaný odešel od soudu v Plzni s úsměvem. Ačkoliv mu státní zástupce Jan Scholle navrhoval sedmileté vězení, vyfasoval výrazně mírnější trest. Soudce Vladimír Žák mu vyměřil tři roky s pětiletou zkušební lhůtou, dvoumilionovou pokutu a zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci na tři roky. Jediným odsouzeným „natvrdo“ je Roman Rogoz. Bývalý sportovní manažer Vyšehradu dostal čtyři roky nepodmíněně a finanční trest.

Roman Berbr se jako jediný z obžalovaných účastnil bezmála všech více než 40 jednacích dnů soudu. Zpočátku klíčového středečního jednání se tvářil neutrálně. Při zahájení čtení rozsudku nervozita rostla, mnul si ruce za zády. Po konkrétnějších slovech soudce Vladimíra Žáka si nakonec výrazně vydechl a s úsměvem pokukoval na přítomné novináře. Podmínka je lepší než tvrdý žalář, to je evidentní.

S postupným čtením rozsudku bylo patrné, že ho soud zprostí obžaloby z ovlivňování zápasů a z působení v čele organizované zločinecké skupiny, což byla hlavní větev obžaloby. Berbrovi uznal soud vinu pouze v případě vyvádění peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu. „Ale odvolám se,“ řekl, když opouštěl síň po dopoledním jednání. V neděli kulaté oslaví sedmdesátiny a dostal ideální dárek. „Slavit ale budu jen jednou,“ řekl v chvatu novinářům. Odpoledne už za něj mají promluvit právníci.

Soudce Žák uzavřel rok trvající soudní proces. Z celkem 21 obžalovaných lidí dostal nepodmíněný trest jen bývalý sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz. Má jít do věznice s ostrahou na čtyři roky a zaplatit 400 000 korun. Soud mu vyměřil souhrnný trest, protože byl už v minulosti odsouzen v Praze za podvod v kauze manipulace zakázek Českých drah. Ostatní obžalovaní dostali v drtivé většině peněžité tresty a zákazy činnosti v strukturách asociace.

„Jsme přesvědčení o tom, že jednání všech obžalovaných je vysoce amorální, vysoce neetické. Ani u jednoho obžalovaného to není tak, že by se něčeho neetického nedopustil. Všichni jednali v rozporu s vnitřními rozpory FAČR a minimálně se zásadami fair play. O tom jsme skálopevně přesvědčeni,“ zdůraznil Žák.

Právní pohled už vypadá dle názoru soudu jinak, podle čehož vypadá konečný verdikt. „Nešlo jednoznačně doložit, že jsou ovlivněné zápasy jednoznačně spojeny s jeho osobou. Spojnice mezi Rogozem a Berbrem nebyla v tomto případě prokázána. Můžeme se pohybovat ve vysoké míře podezření, ale musíte mít právní jistoty. Proto došlo u těchto případů k jeho zproštění,“ vysvětloval soudce. Při odůvodnění rozsudku podrobněji rozebíral u jednotlivých případů, proč došlo k Berbrově zproštění. „Nikde není přímá linka, že by o ovlivnění zápasů a úplatcích věděl,“ zdůraznil Žák.

Na konci ročního procesu došel k výrazně nižším trestům, než při své závěrečné řeči navrhoval státní zástupce Jan Scholle. Třeba u Berbra zněl požadavek na sedm let vězení, u Rogoze dokonce 7,5. V případě souzených rozhodčích byly navrženy vesměs podmíněné tresty, nakonec ale došlo na „pouze“ peněžité tresty.

„Základní premisa, které si byl Roman Berbr vědomý, je, že pokyn typu, jak někam vezme nějaké rozhodčí, vymění je, ať k tomu má, nebo nemá pravomoce, tak porušuje předpisy FAČR. Ale to není trestné. Není ani trestné to, že sudí zápas ovlivní. Opět porušuje předpisy FAČR. Paradoxně není trestné ani sázení, když si hráč vsadí na zápas vlastního týmu, to žádná norma nezakazuje,“ zdůvodňoval Žák. „Co je u nás ve fotbale trestné? Skoro nic, to je základ. Jediné, co je na tom trestného, je poskytování a přijímání úplatku,“ dodal soudce.

První konkrétní tresty sice zazněly, uzavřený Berbrův případ ale zdaleka není. Berbr už dopoledne na místě řekl, že se odvolá, to samé pravděpodobně učiní po odpoledním jednání i státní zástupce. Po prázdninách se dá očekávat písemné vyhotovení rozsudku, poté půjde celá kauza o patro výš, tedy ke krajskému soudu v Plzni. Ten může svůj postoj sdělit až na konci příštího jara. Potrvá, než další soudce nastuduje spis, jež má okolo deseti tisíc stránek.

Navrhované a udělené tresty:

obžalovaný trest navržený státním zástupcem trest udělený soudem Roman Berbr nepodmíněný - 7 let ve věznici s ostrahou, peněžitý trest 5,55 mil. Kč, zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trvání pěti let tři roky podmíněně s odkladem na pět let, peněžitý trest dva miliony Kč Roman Rogoz nepodmíněný - 7,5 let ve věznici s ostrahou, peněžitý trest ve výměře 350.000 Kč čtyři roky nepodmíněně ve věznici s ostrahou, peněžitý trest 400.000 Kč (trest je souhrnný, se zohledněním k už udělenému trestu od jiného soudu) Michal Káník nepodmíněný - šest let a osm měsíců ve věznici s ostrahou, peněžitý trest 504.000 Kč 2,5 roku podmíněně s odkladem na pět let, peněžitý trest 130.000 Kč Tomáš Grímm* *podmíněný - šest měsíců na zkušební dobu 14 měsíců, peněžitý trest 198.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na pět let Jan Cihlář podmíněný - dva roky a osm měsíců na zkušební dobu tři roky, peněžitý trest 250.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na 4,5 roku, peněžitý trest 150.000 Kč, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Robert Hájek podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 200.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky peněžitý trest 160.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Jiří Houdek podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 200.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky peněžitý trest 192.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Marek Janoch* *podmíněný - 1,5 roku na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 350.000, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky Jiří Kabyl podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 200.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky peněžitý trest 98.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Zdeněk Koval podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 200.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky peněžitý trest 100.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Jiří Kříž podmíněný - dva roky a osm měsíců na zkušební dobu tří let, peněžitý trest 250.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na 4,5 roku peněžitý trest 80.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Jiří Musil podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 140.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky peněžitý trest 100.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Michal Myška podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 200.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky peněžitý trest 140.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Martin Pýcha podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 200.000 Kč Miroslav Skála* *podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 48.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky Martin Svoboda podmíněný - pet měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 170.000 Kč peněžitý trest 70.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Jana Štychová podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 200.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky peněžitý trest 60.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Petr˙* Tarkovský *podmíněný - 8 měsíců na zkušební dobu 1,5 roku, peněžitý trest 55.000 Kč Martin Uvíra podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 250.000 Kč peněžitý trest 280.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Miloš Vitner podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 200.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky peněžitý trest 100.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky Pavel Vlasjuk podmíněný - osm měsíců na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 200.000 Kč, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na čtyři roky peněžitý trest 100.000 korun, zákaz činnosti rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta na tři roky FC Slavoj Vyšehrad peněžitý trest 900.000 Kč peněžitý trest 500.000 korun, Berbr, Káník a Rogoz musí zaplatit společně Plzeňského krajskému fotbalovému svazu 1,478 milionu a úrok 15 procent ročně od 8. dubna. 2023

* pravomocné tresty udělené soudem v září 2023 na základě dohod o vině a trestu mezi obžalovanými a státním zástupcem

