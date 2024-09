Šimák o angažmá v Německu i konci ve Spartě. Teď pracuje jako skladník

Dřív přiznal, že úspory „rozfrcal“. Proto maká od 39 let rukama. Práce ze začátku střídal, ale poslední čtyři roky je skladníkem. Směnu osm hodin dlouhou už odmítá, nyní si odkroutí čtyři. Pak jde na trénink, jako asistent pomáhá béčku Táborska. „Fotbal mě nikdy neomrzí, nedávno jsem byl i na Spartičce. A prohra s Olomoucí ji před Ligou mistrů nerozhodí,“ uvedl v rozhovoru pro Sport, v němž rozebral Stuttgart, mistra i svůj život.

Hrál jste za oba kluby a stále je sledujete. Ale ke komu máte blíž?

„Jednoznačně ke Spartě, protože jde o český fotbal. Přeju jí, aby odvezla z Německa aspoň bod. Šanci má, i když není až tak velká. Upřímně, stát se může všechno, ale asi se vrátí s prázdnou.“

V pátek navíc naprosto nečekaně padla doma s Olomoucí, může ji to nějak ovlivnit?

„Myslím, že ne, jsou to profesionálové. Měli by se z těch chyb poučit a jít dál. Budou se soustředit na nový zápas ve Stuttgartu a věřím, že k němu přistoupí úplně jinak.“

Se Spartou jste získal titul, jak berete její současnou sílu?

„Sebral jsem se a jel se podívat se synem na zápas do Českých Budějovic. A musím říct, že Sparta je konečně zase taková, jako kdysi. Hezky se na ni kouká. Panák vypadá úplně skvěle, v útoku hrál Rrahmani, což je zajímavý hráč. Ale Haraslín s Birmančevičem na stranách jsou neskuteční.“

Herně dosahují na vysokou úroveň?

„Jsou šikovní, rychlí na míči. Ale celkově se mi líbí tvář Sparty a cesta, jakou se vydala. Já jsem třeba nevěřil, když přišel Brian Priske