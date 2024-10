Etická komise potvrdila trest: čtvrt milionu pro Slavii, 10 měsíců pro Bílka

Den před zápasem, tedy 27. září, proběhla mezi Bílkem a Rogozem komunikace, a takto ji na základě přepisu z odposlechů uvádí etická komise: Bílek: „já jsem to na začátku moc nepochopil , ale teďkon děkuju, moc si toho vážím“ Rogoz: „to je tak no ..“ Bílek: „já se budu chovat tak, jak jsi mi říkal..“ Rogoz: „normálně .. slušně .. drobně připomenout.. doufám, že konečně dnešek bude první den dobrejch časů .. mu řekneš a je to ..“ Bílek: „jasný .. já mu nabídnu nějakej lístek nebo něco takovýho .. i když nevím jestli to dokážu na ten Dortmund“ Rogoz: „neříkej mu na Dortmund .. řekni mu .. a když budeš v budoucnu něco potřebovat ..lístky .. nebo něco někdy .. tak nemusíš na Romana .. můžeš klidně sám .. teď už máme takovejhle vztah ..“ Bílek: „jasný“ V samotný den zápasu ještě Rogoz píše Bílkovi. „Teď ty a TG.“