Hrál za Slavii i Spartu. Miroslav Kováč (†64) skončil v hromadném hrobě

Někdejšího fotbalového brankáře Miroslava Kováče (†64) pohřbili na Slovensku v hromadném hrobě spolu s lidmi bez domova a těmi, o které po smrti nikdo neprojevil zájem. Příběh hráče, který chytal na začátku 80. let za Slavii i Spartu, se uzavřel úmrtím na komplikace spojené s covidem už před dvěma lety. Jak informuje web Nový Čas , v úterý jeho urnu společně s dalšími 48 zesnulými uložili v Prešově na místo posledního odpočinku.

Miroslav Kováč během své kariéry hrál po boku takových fotbalových osobností, jako byli Jozef Chovanec, Ivo Knoflíček a současný trenér české reprezentace Ivan Hašek. Po ukončení kariéry působil jako trenér brankářů a také pracoval jako školník a údržbář v Prešově, kde žil.

Během pandemie COVID-19 zemřel, přičemž jeho posledním kontaktem byl kamarád Ervín Némethy, do nemocnice mu tehdy donesl potřebné věci. „Při posledním telefonátu mluvil už dost nezřetelně. Potom jsem se dozvěděl, že zemřel. Možná to bylo selhání srdce, ale určitě to souviselo s covidem,“ uvedl Némethy.

Miroslav Kováč žil poslední roky stranou pozornosti navzdory zajímavé kariéře. Nejdřív strávil dvě sezony ve Slavii, která se ale pohybovala v té době v ligovém průměru, za Spartu zase chytal v ročníku 1982/83, kdy jedinkrát v historii titul získali Bohemians. Nejvíce startů si připsal v nejvyšší soutěži za Prešov, v tomto angažmá šlo o to vyhnout se sestupu. A to se s Kováčem v sestavě povedlo.

Jeden z bývalých spoluhráčů Vlado Gombár sdělil, že internacionálové měli zájem se o jeho pohřeb postarat, ale kvůli existujícím příbuzným nemohli nijak zasáhnout: „Ani jsem nevěděl, že ho pohřbili až teď. Myslel jsem, že si asi příbuzní vzali jeho ostatky k Žilině, odkud pocházel. Tato zpráva mě opravdu překvapila,“ vzpomněl Gombár.