Vinícius vyhrál, ale... Souček ho vynechal. Jedničkou často i Kroos

Tak přeci jen získal Vinícius Júnior trofej za své individuální výkony. V anketě FIFA The Best se stal nejlepším fotbalistou roku. Brazilský hráč v hlasování reprezentačních trenérů, kapitánů národních týmů a novinářů spolu s fanoušky předčil španělského držitele Zlatého míče Rodriho i klubového spoluhráče Judea Bellinghama. V hlasování, do kterého se zapojili zástupci ze všech zemí FIFA, však najdeme, jak vypadalo pořadí TOP 3 u zástupců české reprezentace – trenéra Ivana Haška a kapitána Tomáše Součka.