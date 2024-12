Český vynález pro střídající hráče. Nohy v 25 stupních i v mrazech

S podobným nápadem zatím nikdo nepřišel, i hráči prvoligových týmů podle Kozmy dostávají na střídačce deky, někde jim nahřívají kopačky v sauně nebo v napařovacím zařízení, což vzhledem k vlhkosti není optimální.

„Celý život hraju fotbal, vždycky mě ochromoval pocit promrzlých nohou na střídačce. Nejhorší situace nastávají vždy v zimní přípravě, když třeba v lednu hrajete až druhou půli, za chvíli vám začne být od nohou ukrutná zima a to se pak těžko rozběhává, zná to každý fotbalista od okresu až po nejvyšší soutěže,“ řekl Kozma.

Na nápadu pracovali vědci univerzity rok. „Výsledkem je vak ze smart textilie s integrovanými třemi vyhřívacími destičkami v podšívce, které berou energii z powerbanky. Do fusaku vleze hráč i v kopačkách a přetáhne si ho až přes kolena. Celé je to bezdrátové, i ve vysokých mrazech drží komfortní teplotu kolem 25 stupňů. Díky vrchní nanomembráně je vak odolný proti dešti a profouknutí,“ řekl vedoucí katedry hodnocení textilií liberecké univerzity Roman Knížek, který na projektu spolupracoval.

Zahřívací návlek na nohy s powerbankou pro fotbalové náhradníky na lavičce, na snímku autor myšlenky a bývalý fotbalista Karel Kozma







„Ladili jsme prototypy letos v létě, a abychom nastavili přísná kritéria, zavřeli jsme kolegu na celý poločas, tedy 45 minut, do velkého mrazáku. Botička i v tomto extrému, kdy teploměr ukazoval až – 15 stupňů Celsia, udržela na nohách komfortních 25 stupňů," řekl Kozma.

Ve spolupráci s univerzitou a místními firmami už podle něj vznikla sada prvních fusaků, kluby si je mohou nechat potisknout ve svých barvách, jeden přijde na 14 tisíc korun. Jsou ve dvou velikostech - pro dospělé a pro děti. Pro kluby je podle Kozmy připravený balíček 12 návleků i s nabíječkou pro powerbanky za 160 tisíc korun.

Už teď se ale podle Kozmy zabývají i využitím teplého vaku pro vozíčkáře. „Rozhodně by šel použít i tenhle vak, ale chceme to pro ně udělat přívětivější, míň robustní, aby to na tom vozíku působilo elegantněji. Určitě změníme místo powerbanky, aby to neměli za nohama, ale měli to někde zepředu, aby to pro ně bylo na manipulaci jednodušší,“ dodal. Pracovat se bude podle Kozmy na dvou variantách, protože někteří vozíčkáři mají problém mít nohy těsně u sebe.