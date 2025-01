Zápas o šéfa FAČR. Do hry se jako čtvrtý chystá vstoupit prvoligový boss

Jsou tři, ale nejspíš jich bude (přinejmenším) o jednoho víc. Řeč je o uchazečích o nejvyšší post v českém fotbale. To, že se v květnových volbách budou chtít stát předsedou fotbalové asociace, už ohlásili nynější šéf Petr Fousek, Tomáš Bárta a Rudolf Blažek. Záhy po začátku nového roku je podle všeho doplní další kandidát. Podle informací serveru iSport.cz jím může stát majitel a prezident prvoligové Mladé Boleslavi David Trunda.

Vláda Petra Fouska se chýlí ke konci. On sám by ji na Valné hromadě FAČR za necelý půlrok rád prodloužil a svou kandidaturu jakoby jen tak mezi řečí a stručně oznámil zkraje prosince na horké půdě – na grémiu Ligové fotbalové asociace. Právě někteří představitelé profesionálních klubů v čele se slávistickým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem ho přitom zahrnují kritikou a nehodlají dopustit, aby byl zvolen podruhé. Fouska to nicméně neodradilo.

„Jsem přesvědčen, že asociace byla v období tohoto vedení úspěšná, a to sportovně i jinak. Ne vše se beze zbytku povedlo, ale právě proto považuji za svoji povinnost nabídnout kontinuitu,“ uvedl. Sebevědomí mu údajně dodává přesvědčení, že za ním budou opět stát svorně moravští delegáti.

Na témže dostaveníčku klubové šlechty se s kandidaturou, byť značně nejistě, vzápětí vytasil i výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta. Toho okamžitě podpořil Tvrdík a apeloval na kluby, aby se na tomto jménu sjednotily. Druhý den serveru iSport.cz potvrdil svůj zájem vstoupit do voleb o nejvyšší pozici také Rudolf Blažek. Bývalý politik a šéf třetiligového Motorletu dodal, že představení svého programu chystá na leden.

Anketa Kdo by měl být předsedou FAČR? Petr Fousek Tomáš Bárta Rudolf Blažek David Trunda někdo jiný

Vedle zmíněných kandidátů se spekulovalo či spekuluje o bývalém šéfovi ligové asociace Dušanu Svobodovi ze Sparty nebo viceprezidentovi druholigového Zlína Zdeňku Grygerovi. Ten by ale spíše mohl mít zájem o pozici místopředsedy za Moravu. Naopak jiný bývalý reprezentant Karel Poborský, jenž se plně vrhl na dráhu komentátora a experta, o své účasti ve volbách aktuálně neuvažuje.

Nejblíže k tomu, aby se přihlásil do boje, tak má někdo jiný. Majitel a šéf mladoboleslavského klubu David Trunda. „Vzhledem ke schůzkám, které v rámci výkonnostního i profesionálního fotbalu v posledních měsících mám, uvažuji o tom, že bych během následujících dnů kandidaturu na předsedu oznámil,“ řekl serveru iSport.cz.

Dlouholetý manažer, který se pohyboval vedle fotbalu i v tenise, hokeji či golfu, v létě odkoupil s podporou technologického giganta Livesport většinový balík akcií Mladé Boleslavi. Rozruch někdejší generální ředitel Slavie vzbudil tím, když před posledním předkolem Konferenční ligy propustil trenéra Davida Holoubka a přivedl na jeho místo Švéda Andrease Brännströma. Klub ze středu Čech se Trunda snaží přebudovat a nyní zjevně přemýšlí o ještě větší výzvě.