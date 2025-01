Holoubek: TOP 50 mládežníků? Výběr je vždy těžký. A talent není všechno

Zkušeností s výchovou talentů má na rozdávání. Vždyť v akademii Sparty trenérsky působil více než třináct let, z toho čtyři roky jako šéf vlajkové kategorie U19. Stejný čas strávil i u mládežnických výběrů reprezentací. Mnohokrát tedy svým hlasem ovlivnil podobu žebříčku. Že se do něj nedostalo kolem čtvrtiny současných hvězd, bere bývalý trenér Sparty, Liberce či Mladé Boleslavi jako něco přirozeného. Dokonce by čekal ještě větší procento.

Proč?

„Spousta zajímavých hráčů se totiž nedostane ani do mládežnických reprezentací. Jednoduše proto, že nejsou v hledáčku trenérů. U té nejstarší, jednadvacítky, je to samozřejmě už o něčem jiném, ale to už hráči věkově nespadají do této ankety.“

Vy sám jste v ní mnohokrát hlasoval. Jak těžké je pro trenéra vybrat deset nejtalentovanějších mládežníků?

„Nedělalo se mi to vůbec dobře. Hodně jsem se ptal i dalších trenérů, koho vybrali. Ten pohled jsem měl do značné míry zastřený tím, s jakými hráči jsem sám pracoval. Je to opravdu hrozně těžké a nedělám to vůbec rád. Zároveň je to rozhodně zajímavé, ale pro mě, jako někoho, kdo musí ty hráče vybrat, nepříjemné.“

Dlouhé roky jste působil v mládeži Sparty a několik sezon jste strávil jako trenér dorosteneckých reprezentací. Jak velký přehled o hráčích jste vůbec mohl mít?

„Když jste třeba trenérem devatenáctky Sparty, většinou se soustředíte na svůj tým, ale u soupeře vás samozřejmě upoutají rozdíloví hráči. Když jste pak u reprezentace, zápasů vidíte víc. Ne ale o tolik, protože dorostenecká liga má všechny zápasy takřka ve stejný čas. U kategorií U18, U19 už máte některé hráče i v dospělých soutěžích, potom už toho stihnete mnohem víc.“

Pomáhá v reprezentaci třeba i fakt, že sdílíte zkušenosti napříč roky o vícero hráčích? Dovedu si představit, že třeba ve Spartě jste řešili jen vaše fotbalisty.

„Samozřejmě jsme ve Spartě řešili především naše hráče, ale přišla řeč právě i na výjimečné soupeře, kteří nás upoutali. Ty jsme pak následně třeba doporučili skautingovému oddělení a nějakou dobu je sledovali. Co se týče reprezentací, tam se na pondělních poradách běžně řešilo, jaké zápasy jsme viděli a řešila se i konkrétní jména a jejich výkony.“