Firbacher vyprávěl mladým o svých sázkách: halas uťalo slovo vydírání

Stoupl si před kluky, kteří jdou po jeho cestě. Jen by neměli absolvovat ostrou zákrutu, kterou se nyní Filip Firbacher snaží vybrat. Útočník, v roce 2018 zařazený listem The Guardian mezi šedesát TOP světových talentů ročníku 2001, schytal trest za účast na match fixingu, zjevil se v kauze ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Nyní už opět hraje v druholigovém Varnsdorfu a přednáší o sportovním problému. Jako třeba v Hradci Králové, kde fotbalově vyrostl.

Ne, nemá to jednoduché, prozrazuje svůj příběh, který ho poznamenal. Tak to je. Filip Firbacher je mladý muž s cejchem - a ten se ze sebe postupně snaží strhnout.

Proto dorazí také do tiskového střediska arény v Malšovicích, společně s Kamilem Javůrkem, jenž jako někdejší detektiv má na fotbalové asociaci na starosti „sázkařský“ problém, vypráví grupě černobílých dorostenců. Hráči z týmů kategorií U16 až U19 ho znají, samozřejmě. Měl být místní hvězdou, střelcem tahounem prvního mančaftu, za něj debutoval už v šestnácti letech.

Jenže pak se jeho život začal měnit.

„Chci vám říct,“ začne nesměl vyprávět svou story. Nedivte se, není to jednoduché, stále je to navíc mladík, před vánoci oslavil třiadvacáté narozeniny. Přesto zažil už mnohé…

„Všechno vypadalo super. Dostal jsem první velké peníze,“ vzpomíná na dobu, kdy byl jeho talent v rozpuku. „Ocitl jsem se v kabině plné dospělých chlapů. Hazard se tam řešil, chtěl jsem se jim vyrovnat a začal sázet,“ přizná.

„Bylo to na denní bázi, postupně jsem přestal mít zájem o fotbal, měl jsem plnou hlavu jiných věcí. Nesoustředil jsem se a kariéra šla dolů. Proto jsem začal chodit po hostováních, nepřispělo mi ani to, že jsem odešel od rodičů. Do sázení jsem padal čím dál víc, myslel jsem si, že s tím nejde nic dělat, což vyústil v případ matchfixingu,“ vypráví.

Přišla mu „nevinná“ zpráva

Zamotal se do kauzy kolem Michala Hladíka, který byl hlavou tahů ohledně ovlivnění zápasu mezi Rakovníkem a Motorletem. Firbachera se zeptal, zda zná někoho z Motorletu a útočník se chytil.

„Věděli, že mám problémy, že jsem mladý,“ vysvětluje, proč zareagoval. „Přišla mi nevinná zpráva, měl jsem se zeptat, jestli někdo spadne ve vápně. Hráči Motorletu to správně odmítli. Bylo to těžké, za všechno mohlo sázení. Taky jsem na začátku vyhrál, ale sázkař vždy skončí v minusu. Člověk to nezvládne sám. Nejdřív jsem s nikým nemluvil, ale všechno se dá vyřešit,“ vyšle apel na konci přibližně osmiminutové řeči.

V ní naváže na Javůrka, podobně jako bývalý kriminalista mladé „votroky“ zaujme. Po krátkém šumu na začátku se zaposlouchají. Zaprvé jsou vycepovaní, v místnosti jsou kupříkladu šéftrenér Luděk Zajíc, kouč devatenáctky Bohuslav Pilný, či trenér sedmnáctky Luděk Klusáček, tedy známé persony.

Zadruhé je zarazí přímost, s jakou Javůrek mluví o dopadech sázení. „Podrazíte kamarády v kabině,“ nastíní. „Budete vydíratelní. Neskončí to. Přijedou bouchači, nechají vás podepsat směnky. Vy budete dole, na vás bude vidět, vy musíte zmanipulovat výsledek,“ jde až na dřeň. „Na vás je říct ne,“ dodá.

Míří na dorostence z důvodu, že největší potíže s match fixingem má Česko v nižších a mládežnických soutěžích. Není na ně totiž vidět…

Kolik se sází na dorostence?

Zajímavá, ale až děsivá čísla vytáhne s Kamilem Javůrkem, jenž má na fotbalové asociaci na starosti „sázkařský“ problém. Pojďme si je projít.

520 miliard: Tolik dolarů se za rok prosází na celém světě na sport. Jde však jen o regulovaný trh, který zabírá podle všeho pouze 40 procent celkového objemu.

360 tisíc: Tolik eur je vsazeno na každý zápas tuzemské ligy dorostenců kategorie U19.

50 tisíc: Tolik korun bývá nabízeno hráči dorostenecké ligy, aby se podílel na ovlivnění zápasu ve prospěch sázkařů.