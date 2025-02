Zemřela olomoucká legenda Rak (†77). Brücknerův spoluhráč, kolega i přítel

Spolu s ním odešel velký kus vzpomínek na to, jak se z nižších pater až na vrchol dral olomoucký fotbal – za přímé účasti slavného trenéra Karla Brücknera. Ve věku sedmasedmdesáti let zemřel po dlouhé nemoci František Rak, tedy muž, který byl s jeho začátky i vzestupem pevně spjat. Vždyť nejprve spolu ještě hráli v jednom dresu, pak Rak Brücknerovi dělal v olomoucké Sigmě vedoucího mužstva i asistenta a později i klub sponzoroval.

Čtyřicet let. Na tak dlouho spojil Rak svůj život se Sigmou. Odchovanec Chválkovic do ní přestoupil v roce 1969 po zastávkách v Dukle Olomouc a Přerově, odehrál za ni deset sezon, z toho pět jako kapitán, pomohl k postupům z divize až do druhé ligy. Z pravého křídla se posunul na pozici krajního obránce, který vynikal rychlostí, poctivostí a tvrdostí.

A kromě jiných kryl záda ofenzivně naladěnému Brücknerovi . „Dával přihrávky jako později Pavel Horváth , ale taky uměl sám zakončit. A když stál fotbal za prd, tak on to z dvaceti metrů trefil do šibenice,“ vzpomínal ještě na podzim. „Nejvíc mi připomínal Andreje Kvašňáka.“

S hráčskou kariérou skončil kvůli zranění kolena, pak požíval Brücknerovy důvěry jako vedoucí mužstva a asistent, po jeho boku přispěl k tomu, že se Olomouc usadila v elitní soutěži. Byl to také on, kdo měl na starosti vyřídit nějaké ty trable s hráči. „Franto, běž to vyřídit,“ požádal ho nezřídka Brückner. Vedle fotbalové kariéry však oba poutalo i osobní přátelství, což byla v případě strůjce bronzového úspěchu na EURO 2004 výsada. V Hlubočkách měli chaty sto metrů od sebe a legendární kouč tam rád trávil čas.

Shodou okolností také Rak převzal Brücknerův stůl a rýsovací prkno v Moravských železárnách, kde pozdější slavný šéf reprezentační lavičky pracoval jako projektant. Společně se podíleli na přestavbě či zvelebování zázemí na Andrově stadionu. Ve fotbale se léta pohybuje i Rakův syn Martin, jenž manažersky působil v Sigmě i Baníku Ostrava a naposledy byl šéfem STESu, marketingové společnosti FAČR.

Poslední rozloučení s Františkem Rakem se koná ve čtvrtek 20. února v 10 hodin v obřadní síni olomouckého krematoria.