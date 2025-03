Blažek jde do boje o post šéfa FAČR, dříve volil Fouska: Jsem rozčarován. Chci změnu

Před čtyřmi lety volil Petra Fouska do čela Fotbalové asociace České republiky. Teď si ovšem Rudolf Blažek říká, že se netrefil. Že by to uměl lépe. „Nejsem spokojený se současným stavem asociace. Jsem z toho rozčarován,“ říká sedmapadesátiletý předseda pražského Motorletu.

Chce být silný lídr, který bude vidět a slyšet, aby fotbal získal více peněz. Proto Rudolf Blažek vyzývá tři soupeře v bitvě o šéfa českého fotbalu.

Kdy jste se rozhodl, že chcete být předsedou českého fotbalu?

„Zhruba před šesti až osmi měsíci, loni v létě. A to po řadě diskusí. Říkal jsem si, že je téměř nemožné, aby se některé věci nehýbaly. Není žádným tajemstvím, že před čtyřmi lety jsem podpořil příslib změn. Nejsem však spokojený s tím, v jakém stavu teď asociace je. Jsem z toho rozčarován. Český fotbal potřebuje zásadní změnu. A ta musí přijít teď! Dlouhé roky přešlapuje na místě, chybí mu transparentnost, jasná pravidla i moderní řízení. Původně jsem chtěl kandidovat jenom do výkonného výboru, ale právě na základě debat jsem dospěl k přesvědčení, že změna je nutná od hlavy. Původně jsem chtěl s kandidaturou vyjít dříve, ale nakonec jsem se rozhodl, že počkám na valnou hromadu Pražského svazu, kde jsem taky znovu kandidoval. Uspěl jsem, zásadním způsobem, což mě utvrdilo. A taky jsem považoval za svou povinnost oznámit kandidaturu nejprve doma.“

O koho se především chcete opřít?

„Věřím, že moje podpora půjde především ze struktur amatérského fotbalu. Přirozeně z pozice PFS, ale budu objíždět všechny krajské a okresní svazy a budu se je snažit přesvědčit o své cestě. Amatérský fotbal, na kterém stojí budoucnost celého systému, je přehlížený a nedostává se mu takové podpory, jakou si zaslouží. FAČR potřebuje vedení, které rozumí jak profesionálnímu, tak amatérskému fotbalu, umí řídit velké organizace a zajistí férové podmínky pro všechny.“

Co liga? Tam se podpora ze stran silné čtyřky v čase poměrně mění.

„Věřím, že se mi podaří přesvědčit i ligové kluby. Že dokážu vysvětlit LFA, že stojí za to podpořit mou osobu. Fotbal je totiž jenom jeden. Je zřejmé, že pro kteréhokoli kandidáta bude důležité přesvědčit velké kluby. Jsem připraven s nimi diskutovat.“

Už jste s nimi vedl jednání?

„Pravidelně mluvím se Spartou a se Slavií. Věřím, že se mi podařilo přesvědčit Spartu, věřím, že se mi to samé povede u Slavie. Chystám se na Baník, čeká mě Plzeň. Jednat bude pochopitelně i s jinými.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Předsedu FAČR volí 202 delegátů valné hromady rozdělených do české (127) a moravské (75) komory. V prvním kole je k výhře potřeba většina v každé z komor. Pokud se nenajde, postupují do druhého kola vítězové jednotlivých komor. Pak už k triumfu stačí prostá většina hlasů všech delegátů.

Český fotbal se dělí na dvě komory a nedávná minulost ukazuje, jak důležitá je podpora té moravské. Nemáte jako „Pražák“ obavu právě z postoje Moravy?

„Abych to odlehčil. Moje maminka pochází od Žďáru, takže já jsem napůl Moravák… Už jsem hovořil s některými představiteli moravského regionu. Je mi jasné, že jsou konzervativnější než Čechy a že bude složitější je přesvědčit. Ale vím, že co platí pro Čechy, platí i pro Moravu. Nerozděluju fotbal na Čechy a Moravu. Funkcionáře rozděluju na ty, kteří chtějí fotbal posouvat, a na ty, kteří nechtějí. Věřím, že drtivé většině lidí, kteří se ve fotbale pohybují, leží změny k lepšímu na srdci. Proto věřím, že mám šanci přesvědčit o své cestě i moravské delegáty.“

Který z kandidátů je pro vás největším protivníkem?

„Vážím si všech, kteří chtějí pro fotbal něco udělat. Nechtějte, abych hodnotil šance, sám je ani neznám. Věřím ale, že moje cesta osloví většinu. Petr Fousek je silný kandidát, ovšem i dva další (Tomáš Bárta a David Trunda) mají co říct. Zopakuju, že věřím, že jsem schopen přesvědčit většinu.“

Zmínil jste, že některé věci se nehýbají, jak mají. Jaké jsou vaše hlavní výtky směrem k dosavadnímu vedení fotbalu?

„Nechci vést kampaň negativně a už vůbec ne vůči současnému předsedovi. Jsou však věci, které se mi nelíbí. Je to malá míra transparentnosti, je to malá míra otevřenosti komunikace. Udělal jsem špatnou zkušenost, když jsme chtěli znát obsah smluv mezi asociací a Sport Investem nebo s Fortunou. Nedostali jsme nic. Chtěli jsme znát výši smluv pro funkcionáře asociace. Nedozvěděli jsme se to. Víme, kolik bere prezident, ministr, primátor, u fotbalu nikoli. To se v případě mého zvolení dít nebude, tečka, není diskuse. A zároveň jsem přesvědčen, že se nepodařilo zajistit dostatečné financování fotbalu ze strany státu. Chtěl bych ho mít mimo jiné zajištění ve víceletém horizontu. Financování musí být předvídatelné. V čele STES (dceřiná společnost řešící marketing asociace) je za tři roky třetí ředitel a v čele kompletní představenstvo FAČR. To by za mě nebylo možné.“

Jaké si dáváte šance, že se za vás finanční příjmy směrem do asociace změní?

„Jsem si stoprocentně jistý, že fotbalová asociace jako největší sportovní svaz musí být ve snaze o větší finanční podporu ze strany státu více vidět a slyšet. Musí vystoupit z neviditelné role, stát se formálním lídrem. Jsou svazy, které byly úspěšnější než fotbal. Do něj plyne málo peněz. Základní úlohou předsedy je jednat se státem. Nedostatečný pohyb má dopady na zdravotní situaci populace. Zrovna v těchto dnech se bavíme o možném nedostatku vojáků, policistů. Na nás je vysvětlit to státu a přesvědčit politiky, aby dali do sportu více peněz.“

Máte v hlavě konkrétní projekty?

„Například vylepšení stavu fotbalové infrastruktury v celé republice. Hledal jsem na stránkách asociace mapu, nic tam není. Máme municipality, kraje, města, ale bez základní státní podpory to nepůjde. Chybí investice do mládežnického fotbalu, máme málo ploch. Máme málo peněz na trenéry. Jejich desítky hodin měsíčně zadarmo v terénech jsou minulostí. Fotbalová asociace si toto musí vzít za své. Podařilo se posunout výstavbu stadionu na Strahově, já udělám maximum, aby byla úspěšně dokončena. To platí pro jakoukoli arénu, pokud se pro její budování někdo odhodlá.“

Diskutoval jste svou kandidaturu s Petrem Fouskem? Jaký je váš vztah?

„Já ho před čtyřmi lety podpořil, i proto je tu mé rozčarování. Vážím si ho jako člověka silného v mezinárodních strukturách. Moje silná stránka je sepětí s výkonnostním fotbalem a myslím, že právě tady má současné vedení obrovskou rezervu.“