Chytil s přítelkyní na Planeo Cupu: Důležitá je láska k fotbalu. Viděl triumf Sparty

V posledním týdnu prožil dvě velké oslavy. Útočník Mojmír Chytil vyhrál se Slavií mistrovský titul a v sobotním utkání s Plzní (4:3) přispěl k divokému obratu. Přesto v neděli dorazil do Blšan na druhý finálový turnaj 13. ročníku Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu v kategorii do dvanácti let. „Tohle je pro kluky super zážitek,“ líčil odchovanec Sigmy, který viděl prvenství pražské Sparty.