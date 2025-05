Fousek: Drajv mi nechybí. Úspěchy to potvrzují. S Tvrdíkem bych neměl problém

Valná hromada se koná 29. května. Co se teď děje ve fotbalovém zákulisí, jak je to divoké?

„Není to nějak divoké, je to standardní průběh před valnou hromadou. Formují se kandidáti na jednotlivé pozice, nejenom na předsedu asociace, ale pochopitelně i další pozice ve výkonném výboru. A poslední týdny budou vyhrazeny finální fázi kampaně.“

A bude to ještě divoké?

„Je otázka, co považujeme za divokost. Já si myslím, že v každém případě by kampaň měla být korektní. Kandidáti by si neměli brát fotbal jako rukojmí. Měli by prezentovat sebe, svoje vize a plány. Ne kritizovat nebo špinit fotbal.“

Už objíždíte delegáty, což jsou z velké části předsedové okresních a krajských fotbalových svazů. Co tam od nich slýcháte?

„Považuju si, že nově zvolené výkonné výbory nás jako kandidáty zvou na svá jednání, kde můžeme předložit svůj program. Já samozřejmě tu problematiku znám do hloubky, protože se v českém fotbale pohybuju dlouho. Prošel jsem asociací od nejnižších stupňů přes funkce generálního sekretáře, poradce předsedy, teď jsem čtyři roky předsedou. Každé patro v českém fotbale má určité zájmy, rádo by prosazovalo svůj vliv a své zástupce ve výkonném výboru. Nepojímám to jako nějakou jednosměrnou instruktáž, ale spíš jako debatu a rád si poslechnu od zástupců krajů a okresů, co by chtěli změnit.“

My jsme poctivě obvolali všechny zvolené předsedy okresů a krajů, což je dohromady skoro devadesát lidí. Z nezanedbatelné části jsme slyšeli: My jsme ho před čtyřmi lety zvolili, a pak jsme o něm čtyři roky neslyšeli. Na Strahově na nás kašlali, nekomunikují s námi. Slyšel jste to od nich?

„Těch odpovědí na to je několik. První je, že valné hromady okresů a krajů byly v lednu až březnu. To obvolávání já nepovažuju úplně za objektivní žurnalistiku a musím říct, že jsem s celou řadou těch lidí mluvil, někdo řekl něco vám a něco jiného mně.“

Za to my nemůžeme…

„Já vím, že ne. Uvidíme, jaká bude nakonec pravda. To za prvé. Za druhé, celá řada těch předsedů velice objektivně řekla: My si počkáme, jací budou kandidáti, a pak se rozhodneme i po dohodě se svým vlastním výkonným výborem.“

To ano, ale hodně bylo i těch, kteří říkali, že na ně Fousek kašle.