Nový místopředseda FAČR? Nic neslibuju, nabízím, tvrdí Grygera. Potřebuje zápřah

Chvíli uvažoval o tom, že zkusí „zaútočit“ na post nejvyšší – předsednický. Nakonec si vyhodnotil, že bude pro český fotbal platnější jako první zástupce Moravy. „Před rokem jsem si řekl, že budu kandidovat. A že bylo by dobré, abychom zároveň postoupili se Zlínem do první ligy. To se povedlo,“ pochvaloval si v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Co byste chtěl ve funkci místopředsedy FAČR pro Moravu dokázat?

„Neslibuju, nabízím. Za poslední roky se hodně slibuje a pak nedojde k naplnění. Morava má možnost mít zástupce z fotbalového dění. Hodně lidí říká, že by měl být ve funkci někdo profotbalový. Já takový jsem. Měl jsem kariéru na vrcholové úrovni. Někdo takový teď na FAČR není. Karel Poborský měl našlápnuto, pak ho nezvolili. Kousek byl Vladimír Šmicer, u Pavla Nedvěda beru, že se rozhodl jinak. Myslím, že je vidět, že mám fotbal v srdci. Nemám jen pohled fotbalisty. Dělal jsem i funkcionáře, ve Zlíně jsem deset let. Po boku pana Červenky, který vlastní velkou firmu, jsem se dost naučil. Petr Fousek řekl, že je výhoda, pokud kandidát nepůsobí v klubu.“

S tím nesouhlasíte?

„Může to být výhoda směrem k volbám. Ale dlouhodobě ne. Kdyby mě zvolili, nebyl bych ve Zlíně ve výkonné pozici. Už rok v ní nejsem. Mám roli viceprezidenta a místopředsedy představenstva. Všechny věci ohledně hráčů přebírá sportovní manažer Pavel Hoftych. On byla pro nás jasná volba. Kdyby nepřišel on, řešil by se někdo jiný. Já už bych tu funkci dělat nemohl. Když objíždím lidi z fotbalu, chtějí o všem diskutovat. Kdo fotbal nehrál a nepracoval v klubu, ten si je vyslechne, ale pak odjede z jednání a vypustí to z hlavy. Protože k tomu nemá takový vztah jako já. Na předsedu nemusí kandidovat bývalý fotbalista, ale aby nebyl ve výkonném výboru ani jeden, to je za mě špatně. Ze všech stran slyším, že tam někdo patří.“