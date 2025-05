SESTŘIH: Reprezentanti v malém fotbale dotáhli manko s Gruzií, v osmifinále MS je čeká Izrael

Čeští reprezentanti v malém fotbale slaví na mistrovství světa v Baku postup z prvního místa skupiny G. V závěrečném utkání uhájili prvenství před Gruzií, se kterou ve vzájemném utkání remizovali 2:2. Národní tým přitom musel dotahovat dvoubrankové manko. Češi postoupili do osmifinále, ve kterém se ve středu 28. května utkají s Izraelem.

Český tým měl jistý postup do osmifinále už před pondělním duelem. V předchozích zápasech totiž zapsal dvě výhry, když zdolal Argentinu (2:1) i Spojené arabské emiráty (9:2). V utkání s Gruzií šlo o první místo ve skupině, Češi věděli, že k jeho zajištění jim stačí i remíza.

Utkání se ovšem dlouho nevyvíjelo pro české barvy dobře. V závěru prvního poločasu poslal Gruzínce do vedení Cereteli, zkraje druhé půle zvýšil náskok soupeře Ekizašvili. Ve 38. minutě ovšem snížil Tomáš Jelínek, vyhlášený mužem zápasu, a pět minut před koncem srovnal Ondřej Paděra.

Paděra vstřelil už pátý gól ve třetím utkání. „Je to určitě cenný výsledek. Po těch dvou zápasech ve skupině jsme si řekli, že chceme první místo. Myslím, že za stavu 0:2 jsme to zvládli jako tým, zvládli jsme to v hlavách. Urvali jsme první místo, což je pro nás důležité,“ těšilo české reprezentanta.

Ve středu 28. května čeká národní tým osmifinále proti Izraeli, zápas začne v 18.30 středoevropského času. „Je to těžký soupeř, za posledních pár let s ním nemáme dobré zkušenosti, ale myslím, že je ten pravý čas to zlomit vyhrát. Chceme jít dál,“ prohlásil český záložník Tomáš Jelínek.

Česká republika – Gruzie 2:2 (0:1)

Branky: 39. Jelínek, 45. Paděra – 21. Cereteli, 30. Ekizašvili. ŽK: 7. Kubát, 36. Exner – 43. Ekizašvili, 47. Chubutia.

Česká republika: Kunický (Šlégr) – Hakl, Macko, Svoboda, Šmerda, Exner – Klíma, Kubát, Jelínek, Doubravský, Paděra – Burac, Mařík (C), Jákl. Trenér: Levčík.

Gruzie: Pchakadze (21. Sepiašvili) – Maglakelidze, Ekizašvili, Chubutia, Koplatadze, Chabadalajevi – Oboladze, Apciauri, Cereteli, Košadze, Bidzinašvili – Dadiani, Egriselašvili, Kurdadze. Trenér: Maisaia.