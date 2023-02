Stáhněte si zdarma Alien Breed Trilogy. Musíte být ale pekelně rychlí

Internetový obchod s hrami GOG.com rozjel rychlou akci pro hráče, kteří ještě nevědí, jak strávit víkend. Do 17. února 2023 do 15:00 si tam totiž můžete zdarma vyzvednout titul Alien Breed Trilogy. Ten obsahuje hned tři sci-fi arkádové střílečky, a to Alien Breed, Alien Breed 2: Assault a Alien Breed 3: Descent, ve kterých budete kosit roje monster.

Obchod přitom zároveň až do 20. února 2023 pořádá velkou akci s názvem We Love Games Sale, ve které můžete ukořistit přes tři tisíce her za luxusní cenovky. Například legendární Heroes of Might and Magic 3: Complete vás tu přijde jenom na dvě a půl eura. No neberte to za ty prachy.