Total War: WARHAMMER III otevírá svět parádním trailerem. Tažení Immortal Empires je tu

To na co fanoušci série Total War: WARHAMMER tak dlouho čekali je konečně tu! Oficiálně totiž vyšlo zdarma stažitelné rozšíření Immortal Empires pro WARHAMMER III, které před hráče rozprostře už takřka kompletní mapu tohoto fantasy světa a nechá je v něm válčit dle libosti, že jde přitom o opravdu velkou událost dokazuje už jenom to, že s kompletní sadou všech tří dílů série a jejich DLC balíčků dostanete na výběr z osmdesáti šesti frakcí a budete si moct podmanit přes pět set padesát měst a osad.

Total War: WARHAMMER III - Immortal Empires Launch Trailer Video se připravuje ...

Společně s novou mapou se zároveň hra dočkala patche 2.4, o kterém se vývojáři víc rozpovídali na webu hry. Ten opravuje některé chyby hry a mění některé základní mechaniky. Posádky měst tak například budou v bitvách, kterých se mohou účastnit, k dispozici hned od startu a ne jako posily. Poslední novinkou je pak potvrzení toho, že do Total War: WARHAMMER III míří dlouho spekulovaní Chaos Dwarfs.