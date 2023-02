Halo Infinite láká na největší obsahový update od svého vydání. Dorazí už začátkem příštího měsíce

Multiplayerová free to play část střílečky Halo Infinite se po odkladech konečně dočká své třetí sezóny s označením Echoes Within, a to už 7. března 2023. To kromě nového Battle Passu do hry přinese i nové mapy Oasis, Cliffhange a Chasm, stejně jako nové zbraně a vybavení. Hodně zajímavým udělátkem je holografický generátor “kouřové“ clony, který na místních bojištích dozajista najde své využití.

Vývojáři v traileru lákající na start nové sezóny celkem vtipně ukazují vojáka v kómatu, který se na konci probere, což celkem přesně odpovídá situaci okolo téhle při vydání extrémně nadějné, ale záhy Microsoftem zaživa pohřbené, hry. Snad se situace začne obracet k lepšímu, jako je tomu v případě konkurenčního Battlefieldu 2042.