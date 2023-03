Nvidia možná propálila novou verzi Counter-Strike: Global Offensive. Spekuluje se o přechodu na nový engine

Counter-Strike: Global Offensive už je tu s námi nějaký ten pátek, konkrétně od 21. srpna 2012. A přestože se mu stále nad míru daří a nedávno dokonce pokořil jeden svůj vlastní rekord, na internetu už se delší dobu spekuluje o nové verzi. Teď přišel náznak, že by se skutečně mohlo něco chystat. Někdo si totiž všiml, že nová verze ovladačů pro grafiky společnosti Nvidia obsahuje soubor csgos2.exe.

Ten podle komunity odkazuje na Source 2 engine, na kterém by měla nová verze hry fungovat. Valve se v době psaní novinky ke spekulacím zatím nevyjádřilo, ale všechno by do sebe dokonale zapadlo. Vypustit do světa novou hru by nebylo pro Valve výhodné a nový engine by mohl přilákat další hráče i diváky bez toho, aby rozštěpil komunitu. Snad se brzy dočkáme oficiálního vyjádření.