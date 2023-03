Týden se s týdnem sešel, a to znamená jenom jedno. Epic Games Store rozdává novou hru zdarma. Tentokrát jde o budovatelskou strategii Rise of Industry, ve které se postavíte do čela společnosti, abyste zničili konkurenci a ovládli trhy na masivní mapě vyžadující pečlivé plánování produkce i logistiky.

Minulý týden Epic rozdával sci-fi indie strategii Duskers s hutnou atmosférou, takže veselý budovatelský tycoon je ideální změna na zlepšení nálady.