DOOM 4 vypadá na koncept traileru jako Dead Space z pohledu první osoby. Archivy vydaly své tajemství

Ačkoliv se fanoušci legendární střílečky nakonec v roce 2016 dočkali nového směru v rámci série, která se jmenovala jednoduše DOOM, původní plány na to, kudy by se měla značka ubírat, byly podle všeho úplně jiné. V roce 2012 totiž podle traileru, který teď putuje internetem, měl DOOM 4 být ještě temnější, než třetí díl a do značné míry připomíná spíše Dead Space, než daleko barvitější konečnou podobu hry.

DOOM 4 Trailer (2012 Concept) Video se připravuje ...

Celý projekt byl ale nakonec z neznámých důvodů skartován ve prospěch velice pozitivně přijaté nové verze, ze které následně vzešel i všeobecně uznávaný DOOM Eternal.