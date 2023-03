Kooperativní rubačka Warhammer: Vermintide 2 slaví 5 let od vydání. O víkendu je zdarma

Jedna z nejpovedenějších kooperativních akcí vůbec, Warhammer: Vermintide 2, je až do 13. března 2023 zdarma k vyzkoušení v rámci oslav jeho pátého výročí. Pokud už si brousíte zuby na obě víkendové bety, které bude o následujících víkendech pořádat čtvrté Diablo, tohle by nemusela být vůbec špatná rozcvička. Jo a ten vzpomínkový trailer taky stojí za to.

A Celebratory Toast | 5 Year Anniversary Trailer - Warhammer: Vermintide 2 Video se připravuje ...

Fanoušci i úplní nováčci navíc mají možnost během akce získat trojnásobný přísun zkušeností a jedinečné odměny a zakoupit hru včetně jejích rozšíření v masivní slevě.