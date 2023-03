Sony odhaluje březnové přírůstky v rámci služby PlayStation Plus. Nechybí velká jména ani novinky

Nabídka obou prémiových verzí předplatného PlayStation Plus se rozrostla o další nové tituly. Ve verzích Premium a Extra tak nově najdete například například open world Immortals Fenyx Rising, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, nebo duchařinu GhostWire: Tokyo, která se za chvilku dočká nového bezplatného rozšíření, takže je obzvláště zajímavá. Předchozí update přitom do služby přidal mimo jiné Horizon Forbidden West nebo Borderlands 3. Kompletní seznam nových her najdete níže.

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven