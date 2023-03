Handheld Steam Deck slaví první narozeniny. Nadělil k nim hráčům 10% slevu sám na sebe

Nechce se tomu ani věřit, jak ten čas letí… Kapesní konzole Steam Deck je tu s námi už přes rok a Valve tuhle událost oslavuje nejen narozeninovým videem, které si můžete pustit níže, ale také desetiprocentní slevou na jeho nákup. Ta platí až do konce jarních slev na Steamu, tedy do 23. března 2023 do 18:00 a ušetřit díky ní můžete až cca 1 600 Kč.

Zástupci Valve přitom ujišťují, že výrobní kapacity už běží naplno a zařízení vám domů dorazí během přibližně čtrnácti dnů. Nejdražší verze vás vyjde na 611 euro, ta nejlevnější pak na 377 euro. Zlatá střední cesta je za 494 euro.