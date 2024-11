Stříteský válcuje Maxa ligu. Nepřišel jsem dělat padesát bodů, říká

Ne zrovna každý hokejista, jenž přijde z extraligy o patro níž, začne ve druhé nejvyšší soutěži dominovat. Majitel 758 extraligových startů Matěj Stříteský ovšem ve Vsetíně ukazuje nadstandardní kvalitu. „Marek Židlický“ Maxa ligy coby obránce patří s bilancí 5+13 do elitní desítky produktivity celé soutěže a řídí vsetínskou přesilovku, v níž se podílel na jedenácti gólech Valachů. Nepřekvapí, že byl vyhlášen hráčem měsíce října. „Kdybych kolem sebe neměl výborné spoluhráče a tým, asi by to vypadalo jinak,“ říká 180cm vysoký zadák v rozhovoru pro iSport.cz.

Jako obránce patříte s bilancí 5+13 do desítky nejproduktivnějších hráčů ligy, na přesilovce jste získal jedenáct bodů. Je to hlavní přínos, který Vsetínu máte dodat?

„Nejdůležitější je, jak hraje tým. Nešel jsem do první ligy s tím, že budu dělat padesát nebo šedesát bodů. Všude, kde jsem dřív působil, jsem nastupoval do přesilovek, takže by bylo něco špatně, kdybych nevyužíval prostor, jaký mi tady dali.“

Hrával jste extraligu v Litvínově, Mladé Boleslavi, v Liberci, Plzni, Jihlavě a v Karlových Varech. Souhlasíte s tvrzením, že v první lize se hraje spíš rozlítanější hokej bez držení pevného herního systému?

„Sobotní zápas v Litoměřicích (Vsetín vyhrál 5:3 – pozn. red.) toho byl krásným příkladem. Například, když za našeho vedení 2:0 nějakých osm, deset minut do konce první třetiny si necháme vyrovnat. Zkušené týmy z extraligy jako Třinec, přestože tomu se teď tolik nedaří, tohle nedopustí a pohlídají si to. Stejné za stavu 4:2, kdy jsme si to v Litoměřicích znovu nechali zdramatizovat.“

Zvyšuje vám motivaci, že se Vsetín nezdráhá postupových ambic?

„Ne, že bych nešel do týmu bez ambic, ale každý hráč vám potvrdí, že je lepší být někde, kde se o něco hraje, než být v klubu ze spodku tabulky, který má za úkol víceméně jen udržení v soutěži. Tady je to jenom o nás: máme velice silný tým a záleží, jak budeme plnit pokyny trenérů pro dané utkání. Když se jich budeme držet, můžeme hrát s každým a pak je to pouze o tom, jestli nám tam napadají góly, nebo ne.“

Vsetín si v minulé sezoně vyzkoušel baráž. Je podle vás letošní Vsetín zkušenější, aby si v ní případně vedl lépe?

„Vemte si, že v sezoně za sebou máte 52 zápasů. Když projdete až do baráže, musíte k tomu vyhrát nějakých dvanáct zápasů v play-off. Všichni ví, že se v něm hraje na krev, hráči nastupují se zraněními. Extraligový soupeř má sice, řekněme menší nevýhodu, protože třicet dní nehraje a čeká na baráž. Může ale zase doléčit šrámy a pořádně potrénovat. Takhle to je dané a nám nezbývá, pokud se dostaneme daleko, se o šanci na postup porvat.“

Jako mladík ještě Vsetín v extralize pamatujete…

„Na Vsetíně jsem se narodil, zažil jsem éru, kdy sbíral jeden titul za druhým. Jako dítě si to ale úplně nepamatuji. Hrál jsem tady do dorostu a myslím si, že by bylo hezké, kdyby se klub do extraligy vrátil, fanoušci by si to zasloužili. Město hokejem žije, teď na nás chodí kolem tří tisíc lidí, což je na první ligu krásný počet.“

Osm let jste strávil v Litvínově. Jak jste se tam tehdy v roce 2007 z dalekého Vsetína ocitl?

„Tehdejší litvínovský sportovní manažer pan Jirka Bubla se dohodl se mnou a s agentem. Jednoho dne pro mě přijel a druhý den jsem si sbalil tašku a odjel. Byl to docela šok, když mě v sedmnácti letech takhle odvezli. Jak jsem si v Litvínově zvykal? Nic jiného mi nezbývalo, ostatně je takové přísloví: hodit do vody a plavat. Tak to prostě bylo, ale jsem za to rád. Když vezmu kluky z mého ročníku, kteří odcházeli do Kanady a pak se vraceli, tak v rozhovorech říkali, že se museli osamostatnit, že jim nic jiného nezbývalo. Měl jsem to stejné.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Zlín 19 12 3 2 2 61:40 44 2. Vsetín 20 13 0 3 4 75:58 42 3. Přerov 21 10 2 3 6 56:46 37 4. Sokolov 21 9 4 1 7 55:54 36 5. Litoměřice 21 10 1 3 7 62:46 35 6. Slavia 20 7 5 3 5 52:46 34 7. Třebíč 21 8 4 1 8 60:54 33 8. Jihlava 21 8 3 2 8 56:63 32 9. Poruba 2011 21 8 3 1 9 49:48 31 10. Pardubice B 21 7 3 3 8 61:65 30 11. Chomutov 20 5 1 5 9 45:60 22 12. Kolín 20 5 1 3 11 44:53 20 13. Prostějov 21 4 1 3 13 44:65 17 14. Frýdek-M. 19 3 3 1 12 35:57 16

VHK Vsetín Vše o klubu ZDE