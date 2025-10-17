Slavia dominuje Maxa lize: Bruk dodal sebevědomí a systém. V čem ještě je její kouzlo?
Před sezonou si hokejisté Slavie stanovili vysoké ambice. Takový skok však ani oni nečekali. Aktuálně vládnoucí celek Maxa ligy je na 27 bodech z 36 možných. S 19 inkasovanými brankami má nejlepší defenzivu, zároveň patří k nejúdernějším mančaftům. „S týmem se nepracuje složitě, v oblacích nelítá. Není těžké nastavovat hráče do utkání,“ pochvaluje si trenér David Bruk pro deník Sport a web iSport, na mužstvo z hlavního města dohlíží od května.
Ve středu v Chomutově Slavia vyskočila do čela Maxa ligy, překonává všechny očekávané favority. Trápícím se Pirátům nedovolili hosté při výhře 4:0 ani gól a brankář Jaroslav Pavelka vychytal druhé čisté konto od zahájení základní části. S úspěšností zákroků 94,7 procenta je bývalý gólman Hradce nebo Liberce druhým mužem statistik za jihlavským Adamem Beranem.
„Výsledky máme postavené na skvělém výkonu brankáře, to je jednoznačné,“ neskrývá viditelný fakt kouč David Bruk. „Po dvanácti kolech nelze říct, jestli je mančaft silný, nebo ne. Děláme ovšem dobrá rozhodnutí v defenzivě, tým se prezentuje velmi bojovně. Je ochotný podstupovat těžké osobní souboje, máme velký počet zblokovaných střel. Poměrně se daří v přesilovkách. A to jsou klíčové momenty zápasů,“ vypočítává šestapadesátiletý trenér.
Po extraligových štacích v Karlových Varech a Vítkovicích se letos vrátil na rodné místo. Právě ve Slavii kdysi začal s hokejem jako dítě, i když v profesionální kariéře pak nastoupil v dresu rivala Sparty. Za poslední tři roky si červenobílí zvykají už na čtvrtého velitele střídačky, nejčerstvější změna ovšem zatím funguje nad plán.