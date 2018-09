Hrdina Vampola se těší na Jágra: Je k nezaplacení. Na Kladně jsme rodina

"Jarda chybí, to asi nemá ani cenu komentovat. Na druhou stranu je s námi tady v kabině a radí nám. Už jen to, že stojí na střídačce, je pro všechny neskutečný. Já to cítím taky," řekl Vampola novinářům po utkání.

"Všichni chceme, aby hrál co nejdřív, protože nám strašně pomůže. Až na tom bude zdravotně dobře, tak si myslím, že na to vlítne. Než se mu stal ten sval, tak už na tom byl výborně a byl zase rozdílový. Bylo vidět, že se do toho dostává. Ale sezona je dlouhá," doplnil Vampola.

S Jágrem hrál v jednom útoku v roce 2010 při tažení za překvapivým titulem na světovém šampionátu v Mannheimu a Kolíně nad Rýnem. V létě Jágr šestatřicetiletého odchovance ze Žďáru nad Sázavou přemluvil, aby ještě nekončil s kariérou, jak zamýšlel. A rád přijímá od druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL každou radu.

"Radí nám, říká klukům tipy. Mně taky. Třeba do přesilovky nám řekl spoustu nových věcí. Je to k nezaplacení, i v šestatřiceti letech člověk pozná, že to pomůže, a pořád se učí. Pak jsme z toho dali na konci gól s Adamem Kubíkem. Každá ta rada je super," pochvaluje si Vampola.

Podobnou Jágrovu roli prožil v barvách soupeře v březnu v semifinále první ligy, které Kladno ovládlo 4:1 na zápasy. "To byl ještě ve výstroji, klukům radil, teď je v civilu. Chodí i na tréninky, poradí nám. Pro spoustu kluků to musí být super," uvedl zkušený útočník, jenž má patřit k hlavním tahounům mladého kladenského týmu.

Za Kladno nastoupil Vampola na konci sezony 2002/03 na tři zápasy v úspěšné baráži při postupu do extraligy, kdy byl zapůjčen ze Vsetína. "Věděl jsem, že je to tady fakt rodina. Lidi jsou tady spojení jako málokde. Všichni se znají, jsem rád, že jsem zapadl, že si mě po těch 15 letech pamatovali," užívá si působení v Kladně.

Bývalý hráč Liberce, Plzně, Mladé Boleslavi, ale i Ufy, Čeljabinsku, Omsku, Timry, Ženevy a Växjö už chtěl končit loni. Na konci října se ale dohodl na angažmá v prvoligových Českých Budějovicích. Teď se cítí v Kladně v lepší formě.

"Nechci to říkat nějak troufale, ale věřil bych si, i kdybych neměl tu klauzuli, že nemůžu hrát extraligu do roku 2018. Po Boleslavi jsem to všechno přehodnocoval, ale vyšlo mi, že už to zabalím. Minulý rok jsem sedm měsíců nedělal skoro nic, protože jsem byl rozhodnutý, že skončím," popsal loňské rozhodování.

Českým Budějovicím chtěl pomoci k návratu do extraligy, teď bude mít stejný cíl v Kladně. "Mrzelo mě, že se nepodařilo v Budějovicích postoupit. Teď je to jiné než loni. Makal jsem tři měsíce fakt hodně. Když už hraju, tak tomu chci podřídit všechno. Doufám, že budu platný, že klukům pomůžu ať už individuálně nebo týmově, aby se to tady povedlo," řekl Vampola.

Úspěšný start do soutěže jej potěšil. "Věděli jsme, že to bude náročný. První kola jsou vždycky hlavně o nasazení, bojovnosti a poctivosti. Frýdek-Místek hrál výborně a byl to boj do půlky zápasu, kdy se nám podařilo dát gól. Pak jsme začali být lepším týmem a povedlo se nám zápas dotáhnout do vítězného konce," uvedl Vampola.

Sám ve 37. minutě po parádním sólu v přesilové hře otevřel skóre. "U mě je to asi celý život takové góly. Buď dám nějaký pěkný, nebo pod ledem. Nikdy jsem nebyl střelec, že bych střílel, kam chci. Jsem za něj rád. Ale hlavně jsem rád za to, že jsme to dnes zvládli a přišlo hodně lidí. Dobrý start, budeme pokračovat dál," dodal Vampola.