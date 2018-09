Jágr už zase trénuje s Kladnem: Návrat se blíží, ale nechci být jen do počtu

Jak to nyní vypadá s vaším zdravotním stavem a případným návratem na led?

„V pondělí jsem byl poprvé trénovat s kladenským mužstvem. Návrat se blíží, ale opravdu nerad bych něco uspěchal, aby se mi zranění nevrátilo.“

Váš nástup zbrzdilo na konci přípravy zranění. Byl problém opět s kolenem?

„Kdepak, to už se mi nevrátilo. V přípravě to byla náhoda. Bylo to v poslední vteřině zápasu. Hráč za mnou upadl a při pádu mi podrazil jednu nohu. No a já se při tom zrovna otáčel a celou svou vahou jsem se opřel o druhou nohu a natrhl si hamstring (zadní stehenní sval). Beru to jako nešťastnou náhodu. Během mojí kariéry jsem měl štěstí, že jsem nebyl často zraněný. Nyní se to štěstí proti mně trošku otočilo. Je to teď horší tím v tom, že jsem starší a rekonvalescence trvá déle.“

Nyní už tedy naplno trénujete?

„Ano, ale je to těžké. Chodil jsem sice na led, už měsíc jsem však netrénoval s mužstvem. Když jsem se konečně začal cítit dobře, tak jsem z toho opět vypadl. To je ale zkrátka součást hry.“

Jaká je tedy šance, že nastoupíte do zápasu už ve středu doma proti Jihlavě?

„Teď opravdu nevím. Může se stát, že pokud se budu cítit dobře, tak ve středu nastoupím, nebo možná až v sobotu na Slavii. Těžko říct. Mně jde jenom o to, abych se znovu nezranil a cítil se dobře. Nechci tam být jenom do počtu. Jsem si jistý, že by to Kladnu moc nepomohlo. Věřím, že se týmu bude stále dařit. Není tedy potřeba se cpát do sestavy.“

Chuť do přípravy a návratu však stále máte, viďte?

„Nechci pořád omílat svůj věk, ale s přibývajícími roky je to těžší a těžší. Když ale máte chuť, tak se to dá. Je to jen o tom, dát do toho maximum. Nejhorší jsou ty zranění. Jsou pořád delší a návrat zpět do hry je pořád těžší a těžší.“

Během letní přípravy jste prozradil, že vážíte 115 kg. Ubral jste nyní nějaká kila?

„Když jsem na tom začal pracovat, tak jsem se opět zranil. (směje se) V létě jsem se dostal na 112 kilo, ale po zranění jsem se znovu vrátil na 115. Věřím však, že to bude v pohodě. Jakmile začnu hrát, tak se to zlepší.“ (usmívá se)

(malý kluk tahá Jágra za dres a říká: Můžu se s vámi vyfotit?)

„Jasně. Za chvíli za tebou přijdu.“ (usmívá se)

Jak jste byl vlastně spokojený s akcí Týden hokeje, která je věnovaná pro malé děti?

„Vypadalo to výborně. Jsem rád, že si na kladenský stadion našlo cestu hodně dětí. Tuším, že jich tady bylo víc jak padesát, což je skvělé. Je to celostátní akce a my chceme samozřejmě přilákat co nejvíc mladých hokejistů, aby přišli hrát hokej, vytvořili velkou konkurenci a začali opět vozit zlatý medaile.“ (usmívá se)

Kolik nových Jaromírů Jágrů jste na akci viděl?

„Doufám, že co nejvíc. (směje se) Tyhle děti jsou na úplném začátku. Bude to těžký, jak pro nás trenéry i pro rodiče. Není to jednoduché, ale doufám, že se nám povede je vypracovat.“

Řekl jste pro nás trenéry. Berete se tedy už také jako kouč?

„Ano, trenérskou profesi již beru jako svou součást.“

Vzpomenete si ještě na dobu, kdy jste jako čtyřletý kluk poprvé vyrazil na led?

„Osobně si to už nepamatuji. Vím jen to, co jsem slyšel z vyprávění. Prý mě na stadion poprvé přivedl otec. Když mě poprvé viděl bruslit, tak prý řekl: Mámo, budeš s ním chodit ty. (směje se) Na moje začátky se prý nemohl vůbec dívat a tak první tři roky se mnou chodila jenom máma.“

Jaká byla vaše první hezká hokejová vzpomínka?

„My jsme to takhle nebrali. Chtěli jsme si jít prostě zahrát, protože jsme milovali tu hru. Stejný základ by měl být i pro dnešní děti. Musíme je nechat vyhrát a udělat to pro ně tak, aby je hokej bavil. Myslím, že to je základ úspěchu.“