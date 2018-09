Nastoupí Jágr v historických dresech? Kladno si připomene první titul

Bude to dneska v Kladně každopádně velká sláva. Klub v rámci oslav legendárního prvního titulu připravil řadu akcí. Dneska se hráči představí ve speciálních dresech, které někdejší kladenské hrdiny připomenou.

„Je to pro nás mimořádně důležitý mezník, Kladno se vlastně díky tomuto historickému titulu dostalo na hokejovou mapu,“ připomíná Vít Heral, tiskový mluvčí Rytířů. „Pro kladenský hokej jsou tyto narozeniny významem srovnatelné se samotným založením klubu.“ Partu kolem Stanislava Bacílka tehdy trénoval Vlastimil Sýkora. Klub nechal vytvořit retro dresy a není vyloučené, že si v něm dneska zahraje i Jaromír Jágr.

„Jsme rádi, že u šedesátých oslav výročí prvního titulu bude právě i Jarda,“ těší Herala. A nemyslí tím přímo dnešní zápas. Ale celkově sezonu, která si první titul připomíná.

Dobové dresy nebudou jedinou připomínkou prvních mistrů. Vzpomínání doplní tematický program na multimediální kostce nebo „dobový“ zpravodaj.

„Je to veliká pocta, když si vezmu, že na sobě budeme mít dresy, které nosili i předešlí hráči našeho klubu, ze kterých se staly legendy. Má to veliké kouzlo a určitě nám to přidá k motivaci. Dresy jsou opravdu krásné,“ řekl pro kladenský web kapitán Jakub Strnad. „Klub má neskutečnou historii, takže pro mě je obrovská čest, že tu vůbec můžu být a ještě nosit kapitánské céčko,“ doplnil 26letý útočník.

Zápas s Jihlavou se odehraje od 18 hodin. Pokud do něj Jágr ještě nezasáhne, další šance přichází v sobotu, kdy se Rytíři představí na ledě Slavie v Edenu (od 17 hodin).