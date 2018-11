Výborný hlásí návrat k hokeji! Stal se konzultantem prvoligové Poruby

„František Výborný se již byl podívat na zápasy jak v Ústí nad Labem, tak doma proti Havířovu. Nebude stát na střídačce, ale z pohledu konzultanta bude sledovat zápasy z tribuny a poznatky následně s trenéry konzultovat,“ řekl klubovému webu generální manažer Pavel Hinner.

Výborný se v minulé sezoně vrátil do pozice hlavního kouče na konci října loňského roku, kdy převzal Spartu. Tam po sezoně skončil. Předtím působil pět let v Mladé Boleslavi, kde po ročníku 2016/17 pokračoval až do akceptování nabídky Sparty v roli konzultanta.

Spartu dovedl k triumfům v letech 2000, 2006 a 2007. V české extralize vedl také Havířov, Litvínov, Pardubice a České Budějovice. Působil i ve Slovinsku v Jesenici a u tamní reprezentace.

Poruba jako nováček druhé nejvyšší soutěže vstoupila do sezony čtyřmi výhrami. Postupem času se propadla na 11. místo a má na kontě z 20 zápasů 28 bodů.