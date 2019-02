Jágr po návratu: Potřebuju shodit kilogramy. Do Havířova jel vlakem | iSport.cz

Do roka a do dne jste nastoupil, jak jste se cítil?

„Jsem hlavně rád, že jsem mohl konečně nastoupit. Sám jste řekl, po roce a dni. Navíc ve svých letech. Není jednoduché jenom trénovat. Je pravda, že jsem za tu dobu dost přibral, nemělo cenu na něco dál čekat. Máme jenom čtyři, po dnešku tři zápasy, než začne play off. To bude asi jiný rachot. Chtěl jsem si hokej po dlouhé době zase vyzkoušet. A týmově? Není jednoduché sem přijet a získat tři body. Už jenom ta cesta...(pousměje se)...je dlouhá. Autobusem i vlakem to je pořád čtyři, pět hodin, to není jednoduché.“

Jaká tedy byla cesta do Havířova?

„Musím říct, že jsem hrozně moc spokojený. Jel jsem vlakem. Praha - Havířov... (hmm) ... neskutečné. Sednul jsem si a za tři a tři čtvrtě hodiny jsem byl v Havířově. Vzal jsem si taxíka, za pět minut jsem byl tady. Musím říct, výborné. Byl jsem mile překvapený.“

Zpátky pojedete taky vlakem?

„Jel bych, ale večer to jezdí jenom o víkendech. Takže jedu autem.“

Jak jste se na ledě cítil?

„Nic jsem neočekával. Dělal jsem to z jednoho důvodu - abych se dostal do tempa. Za prvé, hráči na tréninku mě docela respektují, nepůjdou po mně. Další věc je zápasová reakce. Jenom ta rychlost a rozhodování, to se nedá jen v tréninku natrénovat. Chtěl jsem nastoupit už dřív, bohužel jsem se zranil, jednou nastydnul. Pořád se to odkládalo, nemělo cenu na něco čekat. Hlavně potřebuju shodit nějaké kilogramy, protože mám 118 kilo a to se asi těžko dá hrát.“

Na ledě jste byl nakonec téměř 18 minut...

„Přizpůsobil jsem si to tak, abych vydržel. (usmívá se) Vyzkoušel jsem si několik prvních střídání, silově jsme se cítil oukej. Kdybych trochu více bruslil, tak bych asi po první třetině odpadl. Zhoršovalo by se to a zhoršovalo. Nakonec jsem rád, že jsem se nezranil a vyhráli jsme.“

Právě proti Havířovu jste se zranil, evidentně nejste pověrčivý, že jste se vrátil zrovna proti tomuto týmu. Souboje byly v pohodě?

„Co se stalo před rokem, byla spíše moje vina. Jeden z hlavních důvodů byl, že jsem si po dvaceti letech vyměnil nože na bruslích a měl jsem je o dva centimetry kratší, aby se mi líp zatáčelo. Na druhou stranu nemáš vůbec žádnou stabilitu. Nebyl jsem zvyklý. Tam, kde by mě měl nůž držet, najednou nebyl. Hlavou jsem letěl do mantinelu. To byla moje chyba. Mně ty souboje nikdy nevadily, spíše jsem byl rád, když se hrál takový styl hokeje, protože to pro mě bylo lepší, než když se jezdilo nahoru dolů v nejvyšší rychlosti.“

Měl jste i nový typ helmy. Takže i v tom jste se poučil?

„No tak... Ta stará se mi rozbila (zasměje se). A Wayne Gretzkému jsem nevolal, aby mi poslal novou, takže ony už nejsou moc k dostání. Musel jsem tak vzít novou.“

Na přesilovky s vámi chodil i osmnáctiletý Jelínek, co říkáte na jeho velmi slušný výkon?

„Je něco neskutečného, jaký skok udělal za poslední rok. Nesmíme zapomenout, že před dvěma lety dělal na Kladně maskota. (usměje se) To je něco, co možná vejde do historie. Od maskota najednou letos může udělat dvacítky! Věřím, že je udělá. Ale nejen na přesilovkách, celá lajna Zikmund, Machač, Jelínek hrají v posledních dvou měsících výborně. I naši fanoušci to ocení, všimnou si toho, a když se volí hráč měsíce, většinou to vyhrávají oni.“

Jelínek po zápase říkal, že Kladno teď s vámi přejede všechny. Bude to tak?

(zasměje se) „To říkali mladí, jo? Oni mají vždycky velké sebevědomí. To je přesně ono, že necítí žádný strach, ale my starší lidi víme, jaká je realita. Moc dobře víme, že musíme jít zápas od zápasu. Nikdo nám nedá nic zadarmo, spíš naopak. Ale zase mu nesmíme úplně brát to sebevědomí, to bychom ho přibrzdili.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 19:32. J. Strnad, 33:07. Zikmund Sestavy Domácí: Bláha (Matoušek) – Matai, Chroboček, Staněk, Bořuta, Dudek, Rašner, Mrowiec – Rehuš, F. Seman (A), O. Procházka – Bambula, Pořízek, Kotala – Gřeš, Haas (A), Maruna (C) – Kurovský, R. Veselý, L. Bednář. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Zajíc, Nash, Zelingr, J. Říha, P. Hořava, Lakos – Jágr (A), Plekanec, Melka – Kubík, Vampola (A), J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – Svedlund, T. Kaut, Redlich – Hajný. Rozhodčí Čech, Koziol – Lukš, Novák Stadion Gascontrol Aréna, Havířov Návštěva 4231 diváků