ONLINE: Kladno - Litoměřice. Jágr hraje čtvrtý zápas, hosté bojují o postup | iSport.cz

Dnešním 60. kolem končí Chance liga svou základní část. Kladno čeká souboj s Litoměřicemi, Jaromír Jágr nastoupí do svého čtvrtého zápasu po návratu na led. V předchozích třech případech posbíral tři asistence. Vstřelí dnes gól? Rytíři s největší pravděpodobností skončí na 4. místě, při zaváhání Českých Budějovic se ale ještě můžou posunout na třetí příčku. Hosté z Litoměřic naopak potřebují dva body k jistotě postupu do play off. ONLINE přenos sledujte od 18 hodin na iSport.cz.