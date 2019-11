Klouček o hrůze z pádu Pardubic či Prospalovi: Chci zažít tu euforii | iSport.cz

Nová sezona, stejná krize. Pardubice jsou stejně jako před rokem touto dobou u dna extraligové tabulky a namísto účasti v play off je pravděpodobně čeká boj o holé přežití.

Na rozdíl od minulého ročníku ale na Dynamo záchranná brzda v podobě baráže nečeká – poslední tým jde dolů rovnou. „I když v klubu nejsem, s kluky to prožívám. Věřím, že se zvednou, přece nemůžou spadnout,“ doufá nynější gólman Českých Budějovic Milan Klouček.

Loni jste odchytal dvacet utkání v základní části, pak jste naskočil i do play out a baráže, před sezonou jste ale zamířil na roční hostování do Motoru. To se v Dynamu nějak vyvrbilo až během přípravy, nebo to bylo dopředu dané?

„Bylo to v plánu. Chtěli, abych jednak často chytal a jednak si to zkusil jinde, abych se osamostatnil a nebyl stále jen Pardubicích.“

Z jednoho hockeytownu jste přešel do druhého. V Pardubicích i v mizerných dobách chodí slušné návštěvy, v Budějovicích je na zápase „pralesa“ víc lidí než leckde v extralize.

„Jsou to hokejová města, lidi tu hokejem žijí. Když jdete v Pardubicích po nákupáku, poznávají vás, tady je to podobné. Všem na tom záleží, na oba stadiony chodí mraky lidí.“

Pardubice stejně jako loni prožívají mizernou sezonu. Tehdy jste toho byl přímou součástí, teď to můžete pozorovat z odstupu. Je to rozdíl?

„Je to vlastně dost podobné, protože i když jsem tady, pořád to prožívám s nimi, jako kdybych byl v kabině. Je to vlastně dost paradoxní pocit. Tady se mi daří, v Budějovicích se mi moc líbí, je tu skvělý tým, vyhráváme, už teď mám víc výher než v Pardubicích za celou dobu. Ale samozřejmě mi není jedno, jak to v Dynamu vypadá. Pořád ale věřím, že se kluci zvednou.“

Může se stát, že s Budějovicemi postoupíte, ale Pardubice spadnou.

„Už mi to pár lidí říkalo a vůbec si to nechci představovat, úplně mě to děsí. Hrozně chci s Motorem postoupit, ještě jsem nic nevyhrál, chci si to zažít - tu euforii, oslavy. Ale kdyby Pardubice spadly… ani nevím, jestli bych se z toho dokázal radovat, byly by to hrozně smíšené pocity. Je to můj mateřský klub, pro všechny fanoušky by to byla rána. I v časech, kdy ten hokej není dobrý, tak jich chodí spousty, žijí tím. Nedovedu si představit, že najednou budou hrát s Kadaní nebo Benátkami. Často se říká, že klubu může sestup prospět, ale já to tak jednoduše nevidím. Není snadné se do extraligy hned vrátit, ostatně se stačí podívat právě na Budějovice nebo na Kladno.“

Jak vám vyhovuje trenér Václav Prospal?

„Je hodně impulzivní, ale mně se to líbí. I když jsme první a máme náskok, stále po nás šlape, abychom nepřestávali, abychom nic nevypustili. Je to možná trochu česká povaha – jsme první, takže už moc nemusíme, vyhraje se to samo.“

Nejvíc spolupracujete s trenérem gólmanů Stanislavem Hrubcem, kterého si hodně pochvaloval váš předchůdce Petr Kváča. Jaký je?

„Nešel jsem do neznáma, znal jsem ho už z reprezentačních kempů, kam jsem jezdil od šestnácti do dvaceti let. Věděl jsem, jaký je – pozitivní, vtipálek, zároveň ale někdo, kdo brankářině skvěle rozumí. Je to vlastně náš kamarád, který nás udržuje v psychické pohodě, zároveň ale umí přesně popsat, v čem je nutné se zlepšit. Navíc tím, že má syna Šimona, tak leccos rozebírá i s ním a tyhle poznatky pak předává i nám brankářům.“

Milan Klouček je pardubický rodák a odchovanec, tudíž - i když na sebe natahuje žlutý dres - stále fandí Dynamu, ze kterého v Budějovicích hostuje







Velkou úlohu u gólmanů hraje psychika. Dokážete se z hloupého gólu hned vzpamatovat?

„Mělo by to tak být. Ale poruč hlavě, žejo. (usmívá se) Je to složité, člověk na to myslí, pak ale musíte zkrátka jít dál. Tady je fajn, že kluci dají vždycky aspoň tři góly, takže si v uvozovkách jeden blbý gól můžu dovolit. Proto se mi tady chytá líp, v Pardubicích to bylo horší, když jsme prohrávali. Snažím se na to zkrátka nemyslet, když dostanu gól v první minutě, tak se tím nemůžu zaobírat celý zápas. V tom je být gólmanem těžké – je to o hlavě, nesesypat se z toho.“

V Pardubicích jste jako gólman nejhoršího týmu ligy čelil mnoha střelám, tady hrajete za mužstvo, které je neustále favoritem a má pevnou obranu. Není to pro brankáře horší, že krizových momentů je v zápase vlastně méně, ale o to více v nich musíte zazářit?

„Má to svá pro a proti. Tam jsem byl víc v akci, což někdy bylo hrozné. Tady jsem třeba v zápase s Porubou neměl v první třetině osm minut zákrok a najednou na mě jeli sami, člověk musí být pořád připravený, zaměstnávat oči, nějak si tam bruslit.“

Stále větší důležitost si získává i dobrá poziční hra – kolikrát není třeba čarovat zázračné parády, ale v uvozovkách si jen dobře stoupnout.

„Vlastně je to jen o tom. Být kolmo na puk a nechat se trefit. Samozřejmě to trénujeme, stejně jako rozehrávku, techniku s holí, aby se dalo pomáhat bekům. Máme gólmanské tréninky, individuálnímu rozvoji brankářů se už dnes věnuje mnoho času.“

A co nájezdy?

„No, teď jsem chytal dvoje a pokaždé jsme prohráli. (usmívá se)“

Nejste sám, Robin Lehner z Chicaga nájezdy neumí a o radu žádá i na Twitteru. V čem je vlastně fígl?

„Počkat si, neudělat ten první pohyb. Navíc leckterý hráč umí i naznačit. Nebýt tolik zalezlý, vyjet si, nicméně na tréninku se vám můžou nájezdy dařit a zápas je úplně o něčem jiném. Ty kluky neznáte. A i kdyby jo, někdo vám řekne, že dělá kličku do bekhendu, ale vy tam nemůžete jít napřed. Musíte prostě počkat, kdyby vystřelil, tak budete za šaška.“

Jako draftovaný hráč Nashvillu jste se zúčastnil už dvou development kempů. Co se tam vlastně děje, kromě obligátního tréninku?

„Daleko víc než jen o tréninku je to o poznání celé organizace – velkou část programu tvoří přednášky, kupříkladu jak se chovat na sociálních sítích, jak vystupovat na veřejnosti. Ukazovali nám několik příkladů, jak někdo na Twitteru někomu něco z legrace napsal, ale nebylo to pochopeno a vyznělo to špatně. Na tohle se tu hodně dbá, každý tým má hromadu lidí na PR, řeší se to. Nejde jen o zimák, ale i o chování mimo něj, neustále reprezentujete daný klub. Měli jsme i přednášky o psychice, byli tam mentální trenéři. Zkrátka ten svět je hodně komplexní a v lecčems odlišný. Nemůžete říct, že máte něco s rukou, ale máte zranění v horní části těla. Všechno se „okecává“, je to takové líbivější, mnohdy možná proto i frázovitější, protože nedbají jen na hokej, ale i na celkovou image hráčů a týmu.“

Koukají se týmy na své prospekty i mimo kempy?

„Sledují, kde prospekti jsou, jak se jim daří. Píšu si s trenérem brankářů, plus tam jsou asi čtyři videotrenéři, kteří si seženou zápas, případně jim ho pošlu já nebo český skaut Nashvillu. Pak si k tomu sedne trenér gólmanů a máme aplikaci, kde mi vždycky situaci zastaví a ukáže, co jsem mohl udělat lépe.“

Na hostování do Budějovic jste šel jako gólman, který už má něco málo odchytáno v extralize. Nebral jste to maličko jako kariérní sešup dolů?

„Beru Budějovice jako extraligový tým, podmínky tu jsou lepší než ve většině týmů o patro výše. Těžko říct, jak by to bylo v Pardubicích, kolik bych toho odehrál, jestli bych nejezdil na střídavé starty. Tady jsem na jednom místě, soustředím se na hokej, vím, kam patřím. Jako krok zpátky to neberu. Chci s Motorem postoupit.“