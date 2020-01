Bartošák maká na návrat v Jihlavě. Do formy mu pomáhá kouč Jaroš | iSport.cz

Brankář Patrik Bartošák se po vyřešení osobních problémů připravuje na návrat k hokeji. Poté, co trénoval s vítkovickými juniory, nyní trénuje s prvoligovou Duklou Jihlava. Podle klubového webu navíc podstupuje další přípravu pod dohledem kouče brankářů Petra Jaroše, kterého dobře zná i z působení v reprezentaci.

Šestadvacetiletý Bartošák, jenž loni v květnu chytal na mistrovství světa v Bratislavě, skončil v polovině listopadu kvůli porušení životosprávy v extraligovém Třinci, kam přišel jako velká posila po minulé sezoně z Vítkovic. Kvůli osobním problémům, které řešil alkoholem, se účastník olympijských her v Pchjongčchangu rozhodl přerušit kariéru a absolvovat léčbu.

Před koncem roku se Bartošák vrátil k tréninku. „Cítím se velice dobře, věřím, že mi léčba pomohla. Na spoustu věcí se teď dívám jinak. Pevně věřím, že špatné období je definitivně za mnou,“ uvedl Bartošák před několika dny v rozhovoru pro server hokej.cz.

„Patrik dostal nabídku od Petra Jaroše, jestli by nechtěl přijet a trénovat v Jihlavě. Patrika to oslovilo, dobře se znají z národního mužstva. Petr je zkušený odborník, který Patrikovi může v návratu do optimální brankářské formy hodně pomoci,“ vysvětlil brankářův přesun na Vysočinu jeho agent Vladimír Vůjtek mladší.

Bartošák prozatím zůstává bez angažmá. „Má to svůj vývoj. Patrik nejprve musí potrénovat a dohnat manko. Chytat určitě nezapomněl, věřím, že bude brzy připraven. Jeho hokejovou budoucnost teď nemá cenu blíž komentovat, protože k dohodě s žádným klubem zatím nedošlo,“ uvedl Vůjtek.