Smutek ve Vsetíně. Chtěl se rvát o postup, vše padlo. Teď sčítá ztráty | iSport.cz

Jiří Dopita dovedl Vsetín z druhé ligy do první a věří, že jednou by se mohl vrátit i do extraligy • Barbora Reichová / Sport

Tajně si mysleli na extraligu. Po třinácti letech se chtěli prodrat mezi elitu. Podmínky na to ve Vsetíně jsou, v základní části skončil Dopitův a Jenáčkův soubor třetí. Těšil se, jak v play off prožene suveréna z Českých Budějovic. Sen se rozplynul. „Čekali jsme, že budeme hrát ještě dlouho, do konce dubna. Zasáhla vyšší moc, mrzí nás to,“ povzdechl si jednatel klubu Daniel Tobola.

Šestinásobný extraligový šampion (poslední titul slavil v roce 2001) uvízne minimálně na další ročník v Chance lize. To je nemilé. I když od podzimu neměl úplně přesvědčivou výkonnost, ze třetí příčky si troufal projít až do finále play off a tam si to rozdat na férovku s nadupanými Českými Budějovicemi.

Verdikt Výkonného výboru ale v mimořádné situaci rozhodl o papírovém postupu vítěze základní části. „Vzhledem k tomu, co se děje, moc možností nebylo. Vlastně jen dvě. Tou druhou bylo, že nepostoupí nikdo,“ poznamenal Tobola.

Také na vsetínském zimáku jako by se najednou zastavil svět. Příprava na vrchol sezony byla zrušena, hráči už nemají o co bojovat. V duších mají prázdno. Sport jde stranou. „Všechno padá,“ pokrčil rameny jednatel klubu, který se hlavně díky silnému mecenáši Robe v posledních letech ekonomicky stabilizoval.

Vize je taková, že se celek z Lapače hodlá co nejdříve vrátit mezi elitu, kde dominoval na konci minulého století. Letos cítil, že by to mohlo vyjít. I když Jihočeši byli výkonnostně jinde než zbytek, Vsetín se udržoval v naději na překvapení. Ladil formu na něco, co nepřišlo. „Nikdo nám neřekl, že sezona skončí desátého března,“ pronesl sarkasticky Tobola. Také klub z Valašska bude nyní počítat velké finanční ztráty.

Rozpočet je částečně závislý na příjmech ze vstupného, na zápasy chodí běžně kolem tří tisíc lidí. Na vyřazovací boje by byl stadion plný po střechu. Tedy zhruba pět tisícovek fanoušků. Z toho už plynou do pokladny nemalé částky.

„Jisté je, že pro klub jako my, který z velké části funguje na bázi nabídnout něco fanouškům, aby chodili na naše zápasy to nebudou statisíce, ale miliony,“ má jasno těsně po ukončení ročníku Daniel Tobola.

„Kdyby se nám povedlo vyhrát, určitě bychom extraligu neodmítli. Zkusili bychom to. Ale nedá se nic dělat. Třeba za rok ukončí sezonu v lednu a zrovna bude první Kladno. Takže postoupí zpátky,“ usmál se Tobola.

V tuto chvíli není jasné, kdy se situace změní a jestli nebude v prodlevě i příprava na další hokejový ročník, ale tyto věci ukáže teprve čas. V tuto chvíli je třeba dořešit hlavně na nedokončený ročník. „Jak již bylo zmíněno, tak v tomto týdnu bude vedení klubu jednat o nastalé situaci a o tom jak postupovat dále. Máme zde stovky permanentkářů, kteří měli předplacené zápasy play off. Po jednání budeme naše fanoušky informovat, jak budeme postupovat dále,“ zakončuje rozhovor Daniel Tobola.