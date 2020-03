Třesk v Chomutově! Piráti propustili celý tým. Jinak to nešlo, říká Huml | iSport.cz

Kluby napříč Tipsport extraligou i Chance ligou řeší vážné finanční potíže způsobené nečekaně brzkým koncem soutěží. Někde se hráčům snižují platy, jinde se rovnou propouští. Zatím nejradikálnější krok byli nuceni udělat v Chomutově. V klubu k dnešnímu dni skončili všichni hráči starší 23 let. Celkem by mělo jít o osmnáct hokejistů, tedy téměř kompletní tým. „Moc mě to mrzí, finančně jsme na tom ale špatně. Je to radikální řešení, ale z naší strany absolutně nevyhnutelné,“ popisuje pro iSport.cz sportovní manažer Pirátů Ivan Huml. Ve Vsetíně zase hráči souhlasili se snížením gáže na polovinu.

Během dne obvolával všechny hráče, aby jim zvěstoval tu špatnou novinu. Jobovku. Sportovní manažer Pirátů Ivan Huml byl nucen předčasně ukončit smlouvu drtivé většině chomutovského „A“ týmu. Důvod? Naléhavá úspora peněz.

„Můžu to bohužel potvrdit. Byla kolem toho diskuze, v našem případě ale jiná varianta nebyla. Finanční situace je taková, že to jinak nešlo. Jsme na tom špatně. Došli jsme k tomu, že to jinak řešit nejde,“ přiznává Huml.

Výpověď dostali všichni hráči ročníku 1996 a starší. Zaplacenou by měli dostat ještě poměrnou část března, tím smlouva končí. Původně smluvené peníze za duben hráči neuvidí. Podle informací iSport.cz navíc zatím v Chomutově hokejisté čekají i na výplatu za leden a únor.

Huml doufá, že za několik měsíců bude moct vzít alespoň některé hráče zpátky, pokud sami nebudou mít do té doby angažmá a ekonomika klubu i celého hokejové prostředí se po akutním šoku zase stabilizuje. „Až se situace klubu zlepší, moc rádi bychom jednání s hráči obnovili. Teď ale nejsem v pozici, že bych mohl hráčům něco slíbit. Je potřeba klub finančně stabilizovat, abych vůbec věděl, s jakým rozpočtem budu fungovat. S klukama dál komunikuju, o většinu z nich mám zájem, aby dál pokračovali. Doufám, že tahle situace mi u nich úplně nezavře dveře.“

Pro krajní řešení prý měli hráči pochopení. „Všechny, kterých se to týká, jsem obvolal. Z jejich strany tam pochopení bylo, i když chápu, že je pro ně situace hodně těžká. Nikdo z toho radost nemá. Je to radikální řešení, ale z naší strany absolutně nevyhnutelné. Kluci byli ohleduplní, zlobu si na mě nevylévali,“ usmál se kysele Huml.

Osmatřicetiletý dvojnásobný mistr finské ligy působil v Chomutově jako hráč poslední tři roky své vrcholové kariéry. V aktuální sezoně si pak zahrál jen pět zápasů za Řisuty. Poté s aktivním hraním praštil a přijal manažerskou výzvu ve finančních patáliích dlouhodobě zmítaném klubu Pirátů. Do nové práce nastoupil 19. února tohoto roku. Podobné problémy nečekal.

„Jsem z toho hodně smutný. Jsem ve funkci měsíc, že budu zažívat takové věci mě ani ve snu nenapadlo. Je to pro mě křest ohněm. Když by mi někdo pár týdnů zpátky během jednání o mém vstupu do klubu řekl, co mě čeká, tak bych to asi zvažoval trochu jinak. Bylo mi jasné, že manažerská práce není jen o pozitivech, že se to na mě ale takhle rychle sesype, jsem samozřejmě nečekal. Snažím se s tím popasovat, snad to brzo všechno skončí a ustálí se to,“ doufá.

Nejčernější scénáře mluví o tom, že některé kluby Chance ligy možná příští sezonu vůbec nezačnou, protože na to prostě nebudou mít. Další vývoj dění je však teď těžké odhadnout. „Těžko hodnotit. Věřím, že se tenhle černý scénář u nás nenaplní. Situace je samozřejmě hodně těžká, ale byla těžká i v minulých letech. Co se děje, nám vůbec nepomáhá, ale chci být optimista. Věřím, že Chomutov to nepoloží,“ dodává Huml.

Také ve Vsetíně začali reálně jednat. Všem hráčům poslali výzvu o ponížení platu o padesát procent. Jde zatím jen o měsíc duben. „Potřebujeme uzavřít letošní sezonu. Nepředpokládám, že by někdo nesouhlasil. Zatím nemám žádnou negativní reakci. Domluvíme se. S hráči jsme se o tom minulý týden osobně bavili. Komunikujeme seriózně, solidně,“ říká jednatel špičkového prvoligového klubu Daniel Tobola.

Podle něj si všichni musí zvyknout, že půjdou s penězi dolů. Nejen hokejisté, ale i servis kolem nich. Prostě komplet osazenstvo klubu. „Celá společnost se musí uskromnit, je potřeba ubrat nohu z plynu. Nikdo neví, co bude,“ poznamenal Tobola, jenž je v kontaktu i s jinými celky Chance ligy. Problémy a nejistotu vnímají všude. A silně. Na obvolávání sponzorů nyní není vhodný čas. „Na peníze teď nevidíme. Musíme uvažovat racionálně a čekat,“ doplňuje jednatel. Většině borců z Lapače končí smlouvy, náběr nových posil se zatím nechystá.